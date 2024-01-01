Названы самые популярные бензиновые авто июля

В июле, как и в прошлом году, автопарк страны пополнили 2,4 тыс. новых авто с бензиновыми двигателями, сообщает Укравтопром.

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В то же время, доля бензиновых авто в общих продажах новых легковушек заметно уменьшилась. Если в июле 2023 они охватывали 45% рынка новых авто, то сейчас – 38%. Лидером рынка новых бензиновых авто в прошлом месяце стал кроссовер Mazda CX5.

В ТОП-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС попали:

Mazda CX5 - 147 ед.; Kia Sportage - 137 ед.; Skoda Octavia - 119 ед.; Suzuki SX4 - 100 ед.; Hyundai Tucson - 99 ед.

Среди импортируемых подержанных легковушек бензиновые авто также удерживают первенство. Почти половина подержанных авто, что в июле перешли на украинские номера, были бензиновые (более 9,5 тыс. ед.). Их средний возраст составил 9,6 лет

ТОП-5 импортируемых подержанных бензиновых авто: