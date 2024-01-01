Укр
Ру

Названы самые популярные бензиновые авто июля

Украинцы продолжают отдавать предпочтение автомобилям, оборудованным бензиновыми двигателями.
Какие бензиновые авто покупали в июле - Auto24

ФОТО: УкрАвтопром|

Mazda CX5

Евгений Гудущан
logo20 августа, 11:50
logo0
logo0 мин
РЕКЛАМА

В июле, как и в прошлом году, автопарк страны пополнили 2,4 тыс. новых авто с бензиновыми двигателями, сообщает Укравтопром.

Читайте также: Треть владельцев Tesla Model Y пересаживаются на бензиновые кроссоверы

В то же время, доля бензиновых авто в общих продажах новых легковушек заметно уменьшилась. Если в июле 2023 они охватывали 45% рынка новых авто, то сейчас – 38%. Лидером рынка новых бензиновых авто в прошлом месяце стал кроссовер Mazda CX5.

В ТОП-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС попали:

  1. Mazda CX5 - 147 ед.;
  2. Kia Sportage - 137 ед.;
  3. Skoda Octavia - 119 ед.;
  4. Suzuki SX4 - 100 ед.;
  5. Hyundai Tucson - 99 ед.

Среди импортируемых подержанных легковушек бензиновые авто также удерживают первенство. Почти половина подержанных авто, что в июле перешли на украинские номера, были бензиновые (более 9,5 тыс. ед.). Их средний возраст составил 9,6 лет

ТОП-5 импортируемых подержанных бензиновых авто:

  1. Volkswagen Golf - 508 ед.;
  2. Volkswagen Tiguan - 447 ед.;
  3. Audi Q5 - 430 ед.;
  4. Nissan Rogue - 371 ед.;
  5. Audi A4 - 364 ед.
#Новости #Aвтобизнес