Перший кросовер Ferrari розбили в Китаї

У Китаї розбили новий Ferrari Purosangue. Це перша аварія за участю спортивного кросовера, пише focus.ua. Світлини з місця ДТП опублікували на сторінці supercar.fails в Instagram.

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Деталей інциденту наразі небагато. Кросовер Ferrari Purosangue рухався на великій швидкості по вулиці і водій втратив контроль над авто на мокрій дорозі. Машину занесло і вона врізалася у відбійник.

Новий Ferrari Purosangue зазнав критичних пошкоджень і навряд чи підлягає відновленню. "Ніс" кросовера та його ліва частина майже повністю знищені, а в салоні спрацювали подушки безпеки. Автомобіль з місця ДТП забрав евакуатор.

Очевидно кросовер Ferrari Purosangue придбали недавно, адже модель досить нова. Її вартість у Китаї стартує з 408 000 доларів.

Нагадаємо, що Purosangue – перший кросовер Ferrari і перша чотиридверна модель італійської марки. П’ятиметрове авто має чотиримісний салон і 473-літровий багажник.

Новий Ferrari Purosangue оснащений 6,5-літровим V12 потужністю 725 к. с. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 3,3 с і розвинути 310 км/год. Серед власників кросовера – зірки футболу Кріштіану Роналду і Златан Ібрагімович.