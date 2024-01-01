Первый кроссовер Ferrari разбили в Китае

В Китае разбили новый Ferrari Purosangue. Это первая авария с участием спортивного кроссовера, пишет focus.ua. Фотографии с места ДТП опубликовали на странице supercar.fails в Instagram.

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Деталей инцидента пока немного. Кроссовер Ferrari Purosangue двигался на большой скорости по улице и водитель потерял контроль над авто на мокрой дороге. Машину занесло и она врезалась в отбойник.

Новый Ferrari Purosangue получил критические повреждения и вряд ли подлежит восстановлению. "Нос" кроссовера и его левая часть почти полностью уничтожены, а в салоне сработали подушки безопасности. Автомобиль с места ДТП забрал эвакуатор.

Очевидно кроссовер Ferrari Purosangue приобрели недавно, ведь модель достаточно новая. Ее стоимость в Китае стартует с 408 000 долларов.

Напомним, что Purosangue – первый кроссовер Ferrari и первая четырехдверная модель итальянской марки. Пятиметровое авто имеет четырехместный салон и 473-литровый багажник.

Новый Ferrari Purosangue оснащен 6,5-литровым V12 мощностью 725 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,3 с и развить 310 км/ч. Среди владельцев кроссовера – звезды футбола Криштиану Роналду и Златан Ибрагимович.