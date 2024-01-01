Первый электрический Ferrari будет стоить полмиллиона долларов

Электромобиль Ferrari сможет стать прибыльным только при высокой стоимости, отмечают аналитики. Итальянской марке нужно будет компенсировать дорогостоящую разработку новой электрической платформы, а также закупку большого количества комплектующих.

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В Ferrari обещают, что электромобиль отметится "острыми ощущениями от вождения", тогда как такие автомобили как Tesla предназначены просто для поездок из точки А в точку B.

Выпускать суперкар будут на новом заводе в родном городе Ferrari – Маранелло. Инсайдеры сообщают, что он будет полностью введен в эксплуатацию уже через три-четыре месяца. Полностью под электромобили его не отдадут: с конвейера будут сходить бензиновые и гибридные модели, а также комплектующие для них.

По прогнозам, после запуска новой площадки производственные объемы Ferrari вырастут с 14 тысяч до 20 тысяч машин в год. Параллельно будет расти модельный ряд, поскольку компания планирует придерживаться своей политики эксклюзивности и удерживать выпуск автомобилей в определенных пределах даже при ажиотаже спроса.