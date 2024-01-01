Перший електричний Ferrari коштуватиме пів мільйона доларів

Електромобіль Ferrari зможе стати прибутковим лише за високої вартості, зазначають аналітики. Італійській марці потрібно буде компенсувати дорогу розробку нової електричної платформи, а також закупівлю великої кількості комплектувальних.

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У Ferrari обіцяють, що електромобіль відзначиться «гострими відчуттями від водіння», тоді як такі автомобілі як Tesla призначені просто для поїздок з точки А в точку B.

Випускатимуть суперкар на новому заводі в рідному місті Ferrari – Маранелло. Інсайдери повідомляють, що його буде повністю введено в експлуатацію вже через три-чотири місяці. Цілком під електромобілі його не віддадуть: з конвеєра сходитимуть бензинові та гібридні моделі, а також комплектувальні для них.

За прогнозами, після запуску нового майданчика виробничі обсяги Ferrari зростуть з 14 тисяч до 20 тисяч машин на рік. Паралельно зростатиме модельний ряд, оскільки компанія планує дотримуватися своєї політики ексклюзивності та утримувати випуск автомобілів у певних межах навіть за ажіотажу попиту.