У той час як деякі електромобілі, такі як Hyundai Ioniq 5 N, видають фальшиві звуки двигуна внутрішнього згоряння та навіть імітують перемикання передач, Ferrari натякає на щось інше.

Читайте також: Колекцію з 5 рідкісних Ferrari продали за 19,5 мільйонів доларів

Розмовляючи з австралійським журналом Drive, директор з маркетингу продуктів і маркетингової інформації Емануеле Карандо зазначив, що "[звук] завжди справжній у Ferrari". Він додав, що це буде «справжній Ferrari», хоча незрозуміло, який звук він видаватиме.

Єдиний спосіб отримати «автентичний» звук — якщо Ferrari має на увазі скиглення електродвигуна. Інженери могли б посилити його через динаміки, але це вже не буде повністю автентичним, чи не так? Яким би не був саундтрек, це лише перша спроба Маранелло в сегменті електромобілів налаштована на «доставлення інших емоцій» порівняно з поточними моделями.

Пити чи не пити каву по обіді? Відповідь очевидна, якщо це ЗАВЖДИКАВА без кофеїну на WOG. Її можна замовити в 16 областях на 112 АЗК за такою ж ціною, як і на традиційну найкавовішу. Це потужні аргументи, щоб скуштувати. Рекламна інформація

Електромобіль — це величезний крок компанії, тому зрозуміло, чому Ferrari поки що мовчить. Він навіть не оголосив, яку форму він матиме, але ми знаємо, що він буде створений на новому виробничому майданчику, будівництво якого завершується цими днями вдома в Маранелло. Очікується, що електрична модель становитиме п’ять відсотків продажів компанії у 2026 році – це буде перший повний рік продажу електромобіля.

Поява електромобіля, на щастя, не вб’є легендарний V-12, оскільки Ferrari має намір зберегти дванадцятициліндровий двигун, поки його не оголосить поза законом. У компанії запевняють ентузіастів, що власники будуть вирішувати, чи хочуть вони справжній бензиновий двигун, гібрид чи електромобіль.

Ferrari прагне обійти свого головного суперника Lamborghini з випуском електрички. До кінця десятиліття Ferrari вважає, що 40 відсотків її річних продажів будуть представлені автомобілями без двигуна внутрішнього згоряння.