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Колекцію з 5 рідкісних Ferrari продали за 19,5 мільйонів доларів

Колекція Ferrari, відома під назвою “Велика п’ятірка”, до якої входили такі моделі як 288 GTO, F40, F50, Enzo та La Ferrari, була продана на аукціоні за понад 19 мільйонів доларів США.
На аукціоні продали колекцію з 5 рідкісних Ferrari вартістю 19,5 мільйонів доларів - Auto24

ФОТО: Drive|

Колекція Ferrari

Данило Северенчук
logo5 червня, 18:40
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Як повідомляє Drive, ці суперкари були продані на аукціоні RM Sotheby's в Онтаріо, Канада за загальною вартістю 19 577 500 доларів США. Автомобілі є частиною колекції, яка має назву Dare to Dream.

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Вона налічує понад 300 лотів, серед яких є 100 транспортних засобів, рідкісні кросівки, автомобільних аксесуарів та мотоциклів й була зібрана канадським бізнесменом Майлзом Надалом. Загальну вартість колекції оцінюють в 60 млн доларів.

Найдорожчою в колекції стала Lamborghini Miura P400SV 1972 року, яку продали за 4,9 мільйона доларів США. Водночас “Велика п’ятірка” виявилась лише трохи дешевшою на чолі з Ferrari Enzo 2003 року з пробігом в 8607 км, який оцінили в 4 295 000 доларів.

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Вартість F50 1996 року з пробігом в 20 000 км виявилась меншою – 4 240 000 доларів. Згідно з документації, це 182 екземпляр з 349 виготовлених. Водночас найрідкісніший з п’ятірки – 288 GTO пішов з молотка за 3 882 500 доларів, тоді як гібридний La Ferrai 2015 року оцінили в $3 690 000, а F40 - 3 470 000 доларів.

Попри те, що жоден зі спорткарів не був проданий за рекордну суму, вони були оцінені за максимальними цінами в рамках ринку відповідних моделей.

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