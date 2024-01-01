Колекцію з 5 рідкісних Ferrari продали за 19,5 мільйонів доларів

Як повідомляє Drive, ці суперкари були продані на аукціоні RM Sotheby's в Онтаріо, Канада за загальною вартістю 19 577 500 доларів США. Автомобілі є частиною колекції, яка має назву Dare to Dream.

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Вона налічує понад 300 лотів, серед яких є 100 транспортних засобів, рідкісні кросівки, автомобільних аксесуарів та мотоциклів й була зібрана канадським бізнесменом Майлзом Надалом. Загальну вартість колекції оцінюють в 60 млн доларів.

Найдорожчою в колекції стала Lamborghini Miura P400SV 1972 року, яку продали за 4,9 мільйона доларів США. Водночас “Велика п’ятірка” виявилась лише трохи дешевшою на чолі з Ferrari Enzo 2003 року з пробігом в 8607 км, який оцінили в 4 295 000 доларів.

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Вартість F50 1996 року з пробігом в 20 000 км виявилась меншою – 4 240 000 доларів. Згідно з документації, це 182 екземпляр з 349 виготовлених. Водночас найрідкісніший з п’ятірки – 288 GTO пішов з молотка за 3 882 500 доларів, тоді як гібридний La Ferrai 2015 року оцінили в $3 690 000, а F40 - 3 470 000 доларів.

Попри те, що жоден зі спорткарів не був проданий за рекордну суму, вони були оцінені за максимальними цінами в рамках ринку відповідних моделей.