Чоловік на ім'я Берні Ларсон збирав машини усе життя, але про це майже ніхто не знав. Вони були виявлені лише через рік, після його смерті.

Колекція раритетних Pontiac Trans Am Берні Ларсона включає більше 20 оригінальних та нереставрованих машин у чудовому стані. Вони будуть виставлені на аукціон Van Der Brink.

Також цікаво: У Латвії продають "горбатого Запорожця" за 11 тисяч доларів

Берні Ларсон був ветераном ВМС США, що жив і працював листоношею у Тонганоксі, штат Канзас. Він захопився автомобілями Pontiac з першої ж миті за кермом Pontiac GTO Judge, який йому пощастило випробувати, але колекціонером він став лише після того, як вийшов на пенсію. Його колекція, що зберігалась у трьох окремих гаражах у Канзасі, а після її виявлення родина померлого власника вирішила розлучитися з більшістю з машин.

Фото: раритетні маслкари Pontiac з колекції Берні Ларсона / Autoevolution

Берні постійно обмінював машини і лагодив їх, тому його зібрання включає сотні оригінальних деталей, але вони будуть продаватися лише на місці, особисто. Автомобілі виставлені на онлайн-аукціон Van Der Brink 12 червня, як частина колекції Kansas Collection або Pontiac Hoard.

Hoard англійською значить “скарб” і це справді влучна назва для колекції Берні Ларсона. У його зібранні кілька Trans Am, кілька Firebird, кілька Trans Am 10th Anniversary, Trans Am Super Duty 1974 та Pontiac Firebird Esprit.