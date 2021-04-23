ЗАЗ 965А зараз можна вважати досить рідкісним автомобілем навіть в Україні, де він випускався. Для Латвії це взагалі ексклюзив.

У Латвії виставили на продаж доволі цікавий екземпляр "Запорожця" 1969 року випуску. Відповідне оголошення з'явилося на Carandclassic.

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Зазначається, що цей 52-річний автомобіль чудово зберігся, незважаючи на те, що довгий час провів в гаражі. В оголошенні зазначено, що востаннє "Запорожець" проходив техогляд в 1987 році. Від 1988 року не покидав межі гаража і фактично простояв там 33 роки.

Цікаво, що цей "Запорожець" майже не має пробігу, адже його одометр показує всього 144 км. За словами продавця, це експортна модель, яка збиралася для Чехії. Зараз автомобіль перебуває в Латвії.

Трохи дивує ціна, яку хочуть отримати за раритетну машину. В оголошенні стоїть сума еквівалентна 11 300 доларам.

Майбутньому власнику цього рідкісного ЗАЗ 965А обіцяють передати всі необхідні документи, а поки автомобіль все ще чекає на свого покупця. Хоча, зважаючи на подібну вартість, він може простояти в гаражі ще дуже довго.