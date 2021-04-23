ЗАЗ 965А сейчас можно считать достаточно редким автомобилем даже в Украине, где он выпускался. Для Латвии это вообще эксклюзив.

В Латвии выставили на продажу довольно интересный экземпляр "Запорожца" 1969 года выпуска. Соответствующее объявление появилось на Carandclassic.

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Отмечается, что этот 52-летний автомобиль прекрасно сохранился, несмотря на то, что долгое время провел в гараже. В объявлении указано, что последний раз "Запорожец" проходил техосмотр в 1987 году. С 1988 года не покидал пределы гаража и фактически простоял там 33 года.

Интересно, что этот "Запорожец" почти не имеет пробега, ведь его одометр показывает всего 144 км. По словам продавца, это экспортная модель, которая собиралась для Чехии. Сейчас автомобиль находится в Латвии.

Немного удивляет цена, которую хотят получить за раритетную машину. В объявлении стоит сумма эквивалентна 11 300 долларам.

Будущему владельцу этого редкого ЗАЗ 965А обещают передать все необходимые документы, а пока автомобиль все еще ждет своего покупателя. Хотя, учитывая подобную стоимость, он может простоять в гараже еще очень долго.