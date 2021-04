Мужчина по имени Берни Ларсон собирал машины всю жизнь, но об этом почти никто не знал. Они были обнаружены лишь через год, после его смерти.

Коллекция раритетных Pontiac Trans Am Берни Ларсона включает более 20 оригинальных и нереставрированных машин в отличном состоянии. Они будут выставлены на аукцион Van Der Brink.

Также интересно: В Латвии продают "горбатого Запорожца" за 11 тысяч долларов

Берни Ларсон был ветераном ВМС США, жил и работал почтальоном в Тонганоксе, штат Канзас. Он увлекся автомобилями Pontiac с первой же минуты за рулем Pontiac GTO Judge, который ему посчастливилось испытать, но коллекционером он стал лишь после того, как вышел на пенсию. Его коллекция, которая хранилась в трех отдельных гаражах в Канзасе, а после ее обнаружения семья умершего собственника решила расстаться с большинством из машин.

Фото: раритетные маслкары Pontiac из коллекции Берни Ларсона / Autoevolution

Берни постоянно менял машины и чинил их, поэтому его собрание включает сотни оригинальных деталей, но они будут продаваться только на месте, лично. Автомобили выставлены на онлайн-аукцион Van Der Brink 12 июня в рамках коллекции Kansas Collection или Pontiac Hoard.

Hoard на английском значит "сокровище" и это действительно меткое название для коллекции Берни Ларсона. В его собрании несколько Trans Am, несколько Firebird, несколько Trans Am 10th Anniversary Trans Am Super Duty 1974 и Pontiac Firebird Esprit.