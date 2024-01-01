Коллекцию из 5 редких Ferrari продали за 19,5 миллионов долларов

Как сообщает Drive, эти суперкары были проданы на аукционе RM Sotheby's в Онтарио, Канада по общей стоимости 19 577 500 долларов США. Автомобили являются частью коллекции, которая называется Dare to Dream.

Читайте также: В Киеве заметили копию легендарного Porsche 356 Speedster

Она насчитывает более 300 лотов, среди которых есть 100 транспортных средств, редкие кроссовки, автомобильных аксессуаров и мотоциклов и была собрана канадским бизнесменом Майлзом Надалом. Общую стоимость коллекции оценивают в 60 млн долларов.

Самой дорогой в коллекции стала Lamborghini Miura P400SV 1972 года, которую продали за 4,9 миллиона долларов США. В то же время “Большая пятерка” оказалась лишь немного дешевле во главе с Ferrari Enzo 2003 года с пробегом в 8607 км, который оценили в 4 295 000 долларов.

Также интересно: У скромного почтальона оказалась грандиозная коллекция редких маслкаров Pontiac

Стоимость F50 1996 года с пробегом в 20 000 км оказалась меньше – 4 240 000 долларов. Согласно документации, это 182 экземпляр из 349 изготовленных. В то же время самый редкий из пятерки – 288 GTO ушел с молотка за 3 882 500 долларов, тогда как гибридный La Ferrai 2015 года оценили в $3 690 000, а F40 - 3 470 000 долларов.

Несмотря на то, что ни один из спорткаров не был продан за рекордную сумму, они были оценены по максимальным ценам в рамках рынка соответствующих моделей.