Какие звуки будет издавать первый электрический Ferrari

В то время как некоторые электромобили, такие как Hyundai Ioniq 5 N, выдают фальшивые звуки двигателя внутреннего сгорания и даже имитируют переключение передач, Ferrari намекает на что-то другое.

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Разговаривая с австралийским журналом Drive, директор по маркетингу продуктов и маркетинговой информации Эмануэле Карандо отметил, что "[звук] всегда настоящий у Ferrari". Он добавил, что это будет "настоящий Ferrari", хотя пока непонятно, какой звук он будет выдавать.

Единственный способ получить "аутентичный" звук - если Ferrari имеет в виду нытье электродвигателя. Инженеры могли бы усилить его через динамики, но это уже не будет полностью аутентичным, не так ли? Каким бы ни был саундтрек, это лишь первая попытка Маранелло в сегменте электромобилей настроена на "доставку других эмоций" по сравнению с текущими моделями.

Электромобиль - это огромная сделка, поэтому понятно, почему Ferrari пока молчит. Он даже не объявил, какую форму он будет иметь, но мы знаем, что он будет создан на новой производственной площадке, строительство которой завершается в эти дни дома в Маранелло. Ожидается, что электрическая модель составит пять процентов продаж компании в 2026 году – это будет первый полный год продаж электромобиля.

Появление электромобиля к счастью не убьет легендарный V-12, поскольку Ferrari намерена сохранить двенадцатицилиндровый двигатель, пока его не объявит вне закона. В компании уверяют энтузиастов, что владельцы будут теми, кто будет решать, хотят ли они настоящий бензиновый двигатель, гибрид или электромобиль.

Ferrari стремится обойти своего главного соперника Lamborghini с выпуском электрички. К концу десятилетия Ferrari считает, что 40 процентов ее годовых продаж будут представлены автомобилями без двигателя внутреннего сгорания.