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Уникальный Ferrari продали за 17 миллионов долларов

Один из 56 существующих в мире экземпляров Ferrari 250 GT California Spider с двигателем V12 продали на аукционе в Монтерее за более чем 17 миллионов долларов. Этот автомобиль дебютировал на Женевском автосалоне в 1960 году и ранее принадлежал руководителю Руководитель Phillip Morris.
На аукционе продан роскошный Ferrari стоимостью 17 миллионов долларов - Auto24

ФОТО: Carscoops|

Ferrari 250 GT California Spider

Даниил Северенчук
logo24 августа, 09:48
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В 1950-х годах Ferrari 250 GT имел огромный успех в гонках, и калифорнийский импортер Джон фон Нейман предложил компании создать версию с открытым верхом, на которой можно было бы участвовать в гонках, а потом ехать домой.

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Таким образом, вскоре было выпущено 250 GT LWB California Spider, тираж которой был ограничен 50 единицами. Модель была достаточно успешна, поэтому Ferrari решила построить второй вариант California Spider с короткой колесной базой в 2400 мм.

Компания изготовила всего 56 экземпляров и автомобиль, что был продан на аукционе имеет шасси №1795 GT, то есть был первым в истории. Аукцион RM Sotheby's сообщил, что этот экземпляр был демонстрационным автомобилем Ferrari на Женевском автосалоне в марте 1960 года.

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Впоследствии его доставили первоначальному владельцу. За долгое время автомобиль принадлежал еще нескольким владельцам, в том числе старшему руководителю Phillip Morris. Кроме этого, уникальной машину делает ее двигатель, ведь она лишь одна из трех единиц, оснащен V12 Ferrari Tipo 168.

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