Анджелина Джоли продает свой Ferrari 250 GT

Джоли не очень известна как любитель автомобилей или коллекционер, но представитель аукционного дома Christie's подтвердил, что актриса является текущей владелицей автомобиля.

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Актриса является нынешним владельцем Ferrari 250 GT 1958 года выпуска с кузовом Pininfarina SpA. Согласно каталогу продаж, выпущено всего 353 авто с 1955 по 1960 год. Но многие детали вокруг аукционного хедлайнера остаются непонятными, включая основные факты, связанные с его происхождением, механическим состоянием и количеством оригинальных компонентов автомобиля.

Модель Ferrari 250 GT coupé, впервые представлена на Парижском автосалоне 1958 года, предлагала 12-цилиндровый двигатель мощностью 240 лошадиных сил с чрезвычайно желанными и усовершенствованными карбюраторами Weber. Спортивный двухдверный автомобиль пришел на смену купе Ferrari Boano и Ellena и продемонстрировал новые возможности дизайнерского дома Pininfarina, который тогда открыл свой завод в Грульяско, Италия, и был готов ввести производство больших объемов.

Представитель Christie's подтвердил, что автомобиль сохранил свой оригинальный двигатель, но "вероятно" был перекрашен в 1978 году из оригинального бело-синего цвета. Оригинальный черный интерьер был изменен на красный. Одометр показывает 64 244 мили. В Christie's отказались сообщить, как долго актриса владела автомобилем и пользовалась ли она им. Аукционный дом ожидает, что его стоимость будет колебаться от 600 000 до 800 000 евро.