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Анджелина Джоли продает свой Ferrari 250 GT

Анджелина Джоли выставит на аукцион Christie's автомобиль Ferrari 250 GT 1958 года выпуска по ориентировочной цене 800 тыс. евро.
Ferrari Анджелины Джоли выставили на продажу - Auto24

ФОТО: bloomberg.com|

Ferrari 250 GT

Евгений Гудущан
logo7 октября, 16:10
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Джоли не очень известна как любитель автомобилей или коллекционер, но представитель аукционного дома Christie's подтвердил, что актриса является текущей владелицей автомобиля.

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Актриса является нынешним владельцем Ferrari 250 GT 1958 года выпуска с кузовом Pininfarina SpA. Согласно каталогу продаж, выпущено всего 353 авто с 1955 по 1960 год. Но многие детали вокруг аукционного хедлайнера остаются непонятными, включая основные факты, связанные с его происхождением, механическим состоянием и количеством оригинальных компонентов автомобиля.

Модель Ferrari 250 GT coupé, впервые представлена на Парижском автосалоне 1958 года, предлагала 12-цилиндровый двигатель мощностью 240 лошадиных сил с чрезвычайно желанными и усовершенствованными карбюраторами Weber. Спортивный двухдверный автомобиль пришел на смену купе Ferrari Boano и Ellena и продемонстрировал новые возможности дизайнерского дома Pininfarina, который тогда открыл свой завод в Грульяско, Италия, и был готов ввести производство больших объемов.

Представитель Christie's подтвердил, что автомобиль сохранил свой оригинальный двигатель, но "вероятно" был перекрашен в 1978 году из оригинального бело-синего цвета. Оригинальный черный интерьер был изменен на красный. Одометр показывает 64 244 мили. В Christie's отказались сообщить, как долго актриса владела автомобилем и пользовалась ли она им. Аукционный дом ожидает, что его стоимость будет колебаться от 600 000 до 800 000 евро.

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