Ferrari представила роскошный гибридный гиперкар F80, стоимостью $4 млн

Новый F80 будет занимать флагманскую позицию в линейке итальянского бренда. Последний топовый гиперкар компании – Ferrari LaFerrari, дебютировал более 10 лет назад и из-за этого был заменен. Новинка кардинально отличается от своего предшественника.

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Ее сердцем является V6, работающий в паре с тремя электромоторами, встроенными в трансмиссию. Исключительно ДВС выдает 900 л.с., тогда как электромоторы создают дополнительные 300 л.с., из-за чего общая мощность установки составляет 1200 итальянских “лошадок”. Это означает, что F80 является самым мощным автомобилем Ferrari за всю историю компании.

Ferrari F80

Автопроизводитель говорит, что автомобиль может достичь первой сотни всего за 2,15 секунды и 200 км/ч за 5,75 секунды. Максимальная скорость – 350 км/ч. Инженеры компании специально настроили 8-ступенчатую трансмиссию с двойным сцеплением для максимального ускорения и надежности. Кроме этого, электромоторы также были изготовлены Ferrari собственноручно.

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На передней оси размещены два плюс инвертор и встроенную систему охлаждения, тогда как третий двигатель расположен сзади. Два двигателя спереди позволяют распределять крутящий момент и могут посылать до 210 кВт назад на переднюю ось с помощью рекуперативного торможения. В то же время задний двигатель применяется для запуска ДВС, зарядки батареи и передачи крутящего момента на заднюю ось.

К слову, емкость батареи составляет 2,3 кВт-ч и автомобиль имеет 800-вольтовую архитектуру. Кроме этого, модель имеет монококовое шасси из углеродного волокна, двери, открывающиеся вверх и подрамники из алюминия. В отличие от McLaren W1, водительское сиденье можно регулировать в разных плоскостях. Отмечается, что компания использовала технологии из Формулы 1, чтобы улучшить аэродинамику автомобиля, в частности – подвижное заднее антикрыло.

Ferrari F80 имеет три различных режима движения: Hybrid, Performance и Qualify. В отличие от W1, автомобиль не имеет режима полностью электрического привода, однако режим Hybrid по умолчанию предоставляет приоритет восстановлению энергии и заряда батареи, тогда как режим Performance выдает больше энергии, сохраняя заряд батареи примерно на 70 процентов. В то же время режим Qualify, раскрывает всю мощность F80.

Как и Purosangue, F80 также получил систему активной подвески на основе золотниковых амортизаторов Multimatic. Каждый амортизатор имеет двигатель, который может тормозить или ускорять поршень, устраняя потребность в стабилизаторах поперечной устойчивости и обеспечивая огромный разброс между качеством езды и управляемостью.

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Все это повлекло стоимость F80 в 4 миллиона долларов. Это означает, что новинка является также самым дорогим автомобилем Ferrari в истории и вдвое дороже конкурента от McLaren. Тираж будет ограничен 799 экземплярами. Производство начнут в 2025 году и оно продлится до 2027 года включительно.