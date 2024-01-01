Единственную в Украине Ferrari 296 GTB за 300 тысяч евро разбили в Киеве

Единственный в Украине Ferrari 296 GTB имеет цвет Avorio, который доступен исключительно в качестве дополнительной опции. Причины аварии остаются неизвестными, однако, на кадрах с места ДТП заметно, что машина не получила серьезных повреждений.

Как отмечает ТопЖир, Ferrari 296 GTB – единственная современная модель марки с двигателем V6. 3,0-литровый агрегат с двойным турбонаддувом работает в паре с электромотором. Общая мощность гибридной силовой установки составляет 830 лошадиных сил.

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Такая мощность позволяет машине достигать 100 км/ч всего за 2,9 секунды, а максимальная скорость превышает 330 км/ч. Стоимость модели в базовом уровне оснащения оценивается в 300 тысяч евро, однако, она может быть значительно выше.