В Киеве нарушитель накинулся на женщину-парковщицу: видео

Инцидент произошел сегодня около 10:00 на ул. Пирогова, 9. В частности, инспектор по парковке сделала замечание водителю за стоянку возле проезда. Ведь водитель припарковался с нарушением.

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Водитель отказался переставить машину, поэтому инспекторка начала осуществлять фотофиксацию на камеру "АРМ-инспектор" для составления постановления об административном правонарушении. Водитель оттолкнул инспектора от своего автомобиля и пообещал сломать ей нос.

Инспектор вызвала полицию. Заявление о нападении уже рассматривает следственно-оперативная группа. Детали инцидента зафиксированы на бодикамеру инспектора.

Напомним, в сентябре 2021 года инспектора по парковке действительно избили: он получил несколько ударов по лицу и ему был сломан нос. Тогда заместитель председателя КГГА Константин Усов написал: “Инспекторов по парковке пугают и атакуют почти каждый день. Но сегодня - как-то особенно жестко”.