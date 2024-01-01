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У Києві порушник накинувся на жінку-паркувальницю: відео

У центрі столиці водій в черговий раз накинувся на інспектора з паркування, причому жінку. Це вже не перший випадок проявлення агресії з боку водіїв на дії паркувальників.
У Києві побили інспектора з паркування - Auto24

ФОТО: КМДА|

Дії інспекторів з паркування часто викликають агресію з боку водіїв

Євген Гудущан
logo11 жовтня, 16:23
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Інцидент стався сьогодні близько 10:00 на вул. Пирогова, 9. Зокрема, інспектор з паркування зробила зауваження водію за стоянку біля проїзду. Цей водій припаркувався з порушенням ПДР.

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Водій відмовився переставляти машину, тож інспекторка почала здійснювати фотофіксацію на камеру "АРМ-інспектор" для складання постанови про адміністративне правопорушення. Водій відштовхнув інспектора від свого автомобіля та пообіцяв зламати їй носа.

Інспектор викликала поліцію. Заяву про напад”вже розглядає слідчо-оперативна група. Деталі інциденту зафіксовані на бодікамеру інспекторки.

Нагадаємо, о у вересні 2021 року інспектора з паркування й справді побили: він отримав кілька ударів по обличчю та йому було зламано ніс. Тоді заступник голови КМДА Костянтин Усов написав: “Інспекторів з паркування лякають і атакують майже кожного дня. Але сьогодні - якось особливо жорстко”.

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