Инспекторам по парковке разрешат штрафовать водителей, которые останавливаются на местах для лиц с инвалидностью.

В Украине хотят расширить полномочия инспекторов по парковке. Верховная Рада приняла за основу соответствующий законопроект №4594. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР. За документ проголосовали 289 нардепов.

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Инспекторам хотят разрешить рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 5 ст. 122 Кодекса административных правонарушений. Сейчас такие дела рассматривают органы Национальной полиции.

Отметим, часть 5 ст. 122 КУоАП предусматривает ответственность за:

остановку или стоянку транспортных средств на местах, где разрешена остановка или стоянка только транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, которые перевозят лиц с инвалидностью;

создание препятствий водителям с инвалидностью или водителям, которые перевозят лиц с инвалидностью, в остановке или стоянке управляемого ими транспорта;

неправомерное использование на авто опознавательного знака "Водитель с инвалидностью".

Напомним, что штраф за остановку на местах для лиц с инвалидностью достигает 1700 гривен.