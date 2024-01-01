Єдину в Україні Ferrari 296 GTB за 300 тисяч євро розбили у Києві

Єдиний в Україні Ferrari 296 GTB має колір Avorio, який доступний виключно в якості додаткової опції. Причини аварії залишаються невідомими, проте, на кадрах з місця ДТП помітно, що автівка не зазнала серйозних пошкоджень.

Як зазначає ТопЖир, Ferrari 296 GTB – єдина сучасна модель марки з двигуном V6. 3,0-літровий агрегат з подвійним турбонаддувом працює в парі з електромотором. Загальна потужність гібридної силової установки становить 830 кінських сил.

Читайте також: У Києві порушник накинувся на жінку-паркувальницю: відео

Така потужність дозволяє автівці досягати 100 км/год лише за 2,9 секунди, а максимальна швидкість перевищує 330 км/год. Вартість моделі у базовому рівні оснащення оцінюється в 300 тисяч євро, проте, вона може бути значно вищою.