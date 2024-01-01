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Єдину в Україні Ferrari 296 GTB за 300 тисяч євро розбили у Києві

Повідомляється, що автівка вартістю 13,5 мільйонів гривень потрапила в ДТП, проте зазнала не надто серйозних ушкоджень. Цей екземпляр є єдиним представником 296 GTB в Україні.
В Києві розбили унікальну Ferrari 296 GTB за 300 тисяч євро: відео - Auto24

ФОТО: ТопЖир|

Ferrari 296 GTB

Данило Северенчук
logo15 жовтня, 16:30
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Єдиний в Україні Ferrari 296 GTB має колір Avorio, який доступний виключно в якості додаткової опції. Причини аварії залишаються невідомими, проте, на кадрах з місця ДТП помітно, що автівка не зазнала серйозних пошкоджень.

Як зазначає ТопЖир, Ferrari 296 GTB – єдина сучасна модель марки з двигуном V6. 3,0-літровий агрегат з подвійним турбонаддувом працює в парі з електромотором. Загальна потужність гібридної силової установки становить 830 кінських сил.

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Така потужність дозволяє автівці досягати 100 км/год лише за 2,9 секунди, а максимальна швидкість перевищує 330 км/год. Вартість моделі у базовому рівні оснащення оцінюється в 300 тисяч євро, проте, вона може бути значно вищою.

На ринку автозапчастин існує сотні чи тисячі виробників та торгових марок. Більшість з них спеціалізується на певних типах деталей, тож запам'ятати усі неморжливо. В німецього концерну Bosch - найбільший перелік автозапчастин та бездоганна репутація. Тож при виборі автомобільних деталей варто обирати саме Bosch.

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