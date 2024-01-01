Ferrari 248 F1 Михаэля Шумахера продадут на аукционе

Как передает Motor1, Ferrari 248 Михаэля Шумахера 2006 года, на котором легендарный пилот выиграл Гран-при США, Европы и Германии, а также превзошел рекорд Айртона Сенны по количеству поул-позишн, вскоре получит нового владельца.

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Болид имеет номер шасси 254 и был первым болидом Ferrari с двигателем V8. Он имел объем 2,4 литра и сначала выдавал мощность в 730 лошадиных сил, которую впоследствии повысили 785 “лошадей”.

Текущий владелец выкупил болид у команды Ferrari в декабре 2007 года. В 2008 году он получил сертификат Ferrari Classiche, который подтвердил, что его компоненты имели соответствующие номера.

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RM Sotheby's не указывает приблизительную цену продажи, хотя она доступна по запросу. Сообщается, что торги начнутся 14 ноября.