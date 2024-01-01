Формула 1: McLaren здобуває дубль на чолі з Піастрі на Гран Прі Угорщини

Гран Прі Угорщини був дуже вдалим для команди McLaren: обидва гонщики домінували в кваліфікації й змогли зберегти перевагу під час заїзду.

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Після старту одразу виникла боротьба Норріса, який стартував першим, Піастрі та Ферстаппена. Боротьбу виграв Піастрі, який очолив пелетон і впевнено нарощував відрив від суперників. Однак, через високу деградацію гуми, гонщики були вимушені обирати стратегію з двома зупинками в боксах.

Цей фактор ледь не став вирішальним в боротьбі Піастрі/Норріс. Під час другого піт-стопу стратеги команди McLaren покликали першим у бокси британця, тоді як Оскар отримав свіжу гуму через одне коло після нього.

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Ця помилка стратегів дозволила Ландо отримати перевагу над Піастрі та вийти в лідери з відривом від австралійця в три секунди. Команда, розуміючи, що, фактично відібрала своїми діями дебютну перемогу у Піастрі, почала віддавати накази Норрісу пропустити Оскара.

Британець довго не хотів віддавати лідерство, тому в радіоперемовинах команди з гонщиками можна було почути справжню драму. Однак, врешті-решт, Норріс поступився місцем, що дозволило Оскару виграти Гран Прі.

Водночас інженери Red Bull також обрали невірну стратегію для Макса Ферстаппена, через що він не зміг претендувати на перемогу, а боровся за третю позицію. Проте, контакт з Хемілтоном спричинив фініш на 5 позиції.

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Залікова десятка пілотів виглядала наступним чином: Піастрі, Норріс, Хемілтон, Леклер, Ферстаппен, Сайнс, Перес, Расселл, Цунода, Стролл. Наступний Гран Прі пройде в Бельгії на культовій трасі Спа-Франкоршам 28 липня 0 16:00 за київським часом.