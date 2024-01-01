Британська сенсація: Хемілтон здобуває перемогу на Гран Прі Великої Британії

Окрім рекордних 9 перемог на Сільверстоуні, Хемілтон здобув 104 перемогу в кар’єрі, що також є абсолютним рекордом. Темп болідів Mercedes дозволяв на рівні конкурувати з McLaren та Red Bull. Кваліфікацію виграв напарник Хемілтона – Джордж Расселл. Люїс стартував другим, а за ним Ландо Норріс на McLaren та Макс Ферстаппен на Red Bull.

Читайте також: Формула 1: Джордж Расселл перемагає в Австрії після аварії Ферстаппена та Норріса

Старт заїзду пройшов досить спокійно. Ферстаппен випередив Норріса, а пілоти Mercedes впевнено зберігали лідируючи позиції, проте, сильний дощ під час заїзду ледь не забрав перемогу Mercedes. Коли траса починала ставати вологою, Хемілтон випередив Рассела, проте обидва гонщики помилились в одному з поворотів.

Це дозволило Норрісу обійти обох пілотів Mercedes, а згодом подібний маневр виконав і Оскар Піастрі. Під час дощу важливою складовою успіху є своєчасний перехід на дощову гуму. Інженери повідомляли пілотам, що дощ мав початись і зупинитись на деякий час, а згодом посилитись, тому пілотам треба було обрати вдалий момент для піт-стопу.

Також цікаво: Серія електричний перегонів Extreme E мертва: її замінять на Extreme H з водневими авто

Ferrari вирішила перевзути Шарля Леклера в проміжну гуму (Intermediate). Подібним чином вчинили Red Bull з Серхіо Пересом, який знову провали кваліфікацію. Однак, тактика виявилась провальною, адже траса була ще занадто сухою.

Інші пілоти дочекались посилення дощу й вже тоді виконали зупинку. В цей момент помилки в тактиці припустились стратеги McLaren, які вирішили спершу покликати в бокси Норріса, а Піастрі на коло пізніше. Водночас Mercedes виконали подвійну зупинку для своїх гонщиків, чим змогли відіграти втрачені позиції.

Читайте також: Формула 1: Макс Ферстаппен перемагає на Гран Прі Іспанії

Проте, Джорджу Расселу не пощастило, адже інженери виявили в його боліді поломку й покликали пілота в бокси. Таким чином в боротьбі за лідерство залишились Норріс, Хемілтон та Ферстаппен.

Траса почала висихати, тому гонщики постали перед вибором типу гуми на фінальний відрізок заїзду. Першим зупинився Хемілтон, який обрав Soft. Завдяки цьому рішенню він зміг випередити Норріса, який також обрав цю гуму, сподіваючись відіграти втрачене лідерство.

Як виявилось згодом, це рішення було помилковим й призвело до втрати другої позиції на фініші, адже Макс Ферстаппен, який обрав гуму Hard, випередив Ландо наприкінці перегонів. Залікова десятка пілотів виглядала наступним чином: Хемілтон, Ферстаппен, Норріс, Піастрі, Сайнс, Хюлькенберг, Стролл, Алонсо, Албон, Цунода.

Також цікаво: Red Bull готує 1250-сильний гіперкар

Цікаво, що минула перемога Льюїса Хемілтона була в 2021 році на Гран Прі Саудівської Аравії. З того моменту пройшло 945 днів. Наступний етап Формули 1 відбудеться 21 липня в Угорщині на трасі Хунгароринг.