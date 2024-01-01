Британская сенсация: Хэмилтон одерживает победу на Гран При Великобритании

Кроме рекордных 9 побед на Сильверстоуне, Хэмилтон одержал 104 победу в карьере, что также является абсолютным рекордом. Темп болидов Mercedes позволял на уровне конкурировать с McLaren и Red Bull. Квалификацию выиграл напарник Хэмилтона – Джордж Расселл. Льюис стартовал вторым, а за ним Ландо Норрис на McLaren и Макс Ферстаппен на Red Bull.

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Старт заезда прошел достаточно спокойно. Ферстаппен опередил Норриса, а пилоты Mercedes уверенно сохраняли лидирующие позиции, однако, сильный дождь во время заезда едва не забрал победу Mercedes. Когда трасса начинала становиться влажной, Хэмилтон опередил Рассела, однако оба гонщика ошиблись в одном из поворотов.

Это позволило Норрису обойти обоих пилотов Mercedes, а впоследствии подобный маневр выполнил и Оскар Пиастри. Во время дождя важной составляющей успеха является своевременный переход на дождевую резину. Инженеры сообщали пилотам, что дождь должен был начаться и остановиться на некоторое время, а затем усилиться, поэтому пилотам надо было выбрать удачный момент для пит-стопа.

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Ferrari решила переобуть Шарля Леклера в промежуточную резину (Intermediate). Подобным образом поступили Red Bull с Серхио Пересом, который снова провалил квалификацию. Однако, тактика оказалась провальной, ведь трасса была еще слишком сухой.

Другие пилоты дождались усиления дождя и уже тогда выполнили остановку. В этот момент ошибки в тактике допустили стратеги McLaren, которые решили сначала позвать в боксы Норриса, а Пиастри на круг позже. В то же время Mercedes выполнили двойную остановку для своих гонщиков, чем смогли отыграть утраченные позиции.

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Однако, Джорджу Расселу не повезло, ведь инженеры обнаружили в его болиде поломку и позвали пилота в боксы. Таким образом в борьбе за лидерство остались Норрис, Хэмилтон и Ферстаппен.

Трасса начала высыхать, поэтому гонщики оказались перед выбором типа резины на финальный отрезок заезда. Первым остановился Хэмилтон, который выбрал Soft. Благодаря этому решению он смог опередить Норриса, который также выбрал эту резину, надеясь отыграть утраченное лидерство.

Как оказалось впоследствии, это решение было ошибочным и привело к потере второй позиции на финише, ведь Макс Ферстаппен, который выбрал резину Hard, опередил Ландо в конце гонки. Зачетная десятка пилотов выглядела следующим образом: Хэмилтон, Ферстаппен, Норрис, Пиастри, Сайнс, Хюлькенберг, Стролл, Алонсо, Албон, Цунода.

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Интересно, что прошлая победа Льюиса Хэмилтона была в 2021 году на Гран При Саудовской Аравии. С того момента прошло 945 дней. Следующий этап Формулы 1 состоится 21 июля в Венгрии на трассе Хунгароринг.