Формула 1: Макс Ферстаппен побеждает на Гран При Испании

Старт гонки подарил зрителям великолепный прорыв Джорджа Рассела с 4 стартовой позиции на первую. Однако, Ферстаппен прошел Норриса в первом повороте, а на 3 круге – вышел в лидеры, обойдя Рассела. Впоследствии ему оставалось только довести гонку до победы.

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Для его напарника, Серхио Переса, Гран При Испании стал очередным неудачным заездом. Стартуя с 11 позиций, он смог подняться лишь на 8 позицию, опередив гонщиков Alpine, что, учитывая настоящий темп болида Red Bull, нельзя назвать большим достижением.

Старт Гран При Испании (Источник: Motorsport.com)

В то же время McLaren выбрали для Норриса тактику отложенных пит стопов, надеясь, что таким образом позволят ему вернуть лидерство благодаря свежей резине. На последнем отрезке после второго пит стопа Ландо смог приблизиться к Максу, однако намека на борьбу мы так и не увидели. Напарник Ландо – Оскар Пиастри, провел не очень удачный заезд, и финишировал 7, позади гонщиков Mercedes и Ferrari.

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Пилоты Mercedes-AMG продемонстрировали борьбу за третье место в конце гонки. Несмотря на то, что Рассел был быстрее Хэмилтона в первой части гран, они имели разную стратегию в конце заезда, которая сыграла не в пользу Джорджу.

На втором пит стопе Рассел получил резину Hard на финальный отрезок, а сэр Льюис Хэмилтон – Soft, что позволило ему опередить напарника и получить первый подиум в этом году. Подобная ситуация была также у гонщиков Ferrari: Сайнц на жесткой резине уступил место Леклеру, поэтому пилоты итальянской команды финишировали на 5 и 6 местах соответственно.

Также с заслуженными очками можно поздравить пилотов Alpine. Пьер Гасли и Эстебан Окон финишировали на 9 и 10 местах соответственно и заработали для своей команды 3 очень важных очка, которые впоследствии могут помочь Alpine подняться выше своих конкурентов.

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В общем Гран При Испании подарил интересную стратегическую борьбу. К тому же второй год подряд все гонщики смогли успешно добраться до финиша. Следующий заезд Формулы 1 состоится 30 июня на трассе Red Bull Ring в Австрии, в 16:00 по киевскому времени.