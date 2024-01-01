Формула 1: Макс Ферстаппен перемагає на Гран Прі Іспанії

Старт перегонів подарував глядачам чудовий прорив Джорджа Рассела з 4 стартової позиції на першу. Однак, Ферстаппен пройшов Норріса у першому повороті, а на 3 колі – вийшов у лідери, обійшовши Рассела. Згодом йому залишалось лише довести гонку до перемоги.

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Для його напарника, Серхіо Переса, Гран Прі Іспанії став черговим невдалим заїздом. Стартуючи з 11 позицій, він зміг піднятись лише на 8 позицію, випередивши гонщиків Alpine, що, враховуючи справжній темп боліду Red Bull, не можна назвати великим досягненням.

Старт Гран Прі Іспанії (Джерело: Motorsport.com)

Водночас McLaren обрали для Норріса тактику відкладених піт стопів, сподіваючись, що таким чином дозволять йому повернути лідерство завдяки свіжій гумі. На останньому відрізку після другого піт стопу Ландо зміг наблизитись до Макса, однак натяку на боротьбу ми так і не побачили. Напарник Ландо – Оскар Піастрі, провів не дуже вдалий заїзд, і фінішував 7, позаду гонщиків Mercedes та Ferrari.

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Пілоти Mercedes-AMG продемонстрували боротьбу за третє місце наприкінці перегонів. Попри те, що Рассел був швидшим за Хемілтона в першій частині гран, вони мали різну стратегію в кінці заїзду, яка зіграла не на користь Джорджу.

На другому піт стопі Рассел отримав гуму Hard на фінальний відрізок, а сер Льюїс Хемілтон – Soft, що дозволило йому випередити напарника й здобути перший подіум в цьому році. Подібна ситуація була також в гонщиків Ferrari: Сайнц на жорсткій гумі поступився місцем Леклеру, тому пілоти італійської команди фінішували на 5 та 6 місцях відповідно.

Також з заслуженими очками можна привітати пілотів Alpine. П’єр Гаслі та Естебан Окон фінішували на 9 та 10 місцях відповідно й заробили для своєї команди 3 дуже важливих очки, які згодом можуть допомогти Alpine піднятись вище своїх конкурентів.

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Загалом Гран Прі Іспанії подарував цікаву стратегічну боротьбу. До того ж другий рік поспіль усі гонщики змогли успішно дістатись до фінішу. Наступний заїзд Формули 1 відбудеться 30 червня на трасі Red Bull Ring в Австрії, о 16:00 за київським часом.