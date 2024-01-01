Формула 1: Шарль Леклер вперше перемагає на домашньому Гран Прі Монако

Етап в Монако славиться своєю небезпечністю та престижністю. Зазвичай кваліфікація відіграє надзвичайно важливу роль, бо виконати обгін під час заїзду дуже важко. Тож і цього разу іноді на трасі стаються непередбачувані речі.

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Свій третій поул-позішн в Монте-Карло за кар’єру здобув монегаск Шарль Леклер на Ferrari. Другим під час заїзду стартував Оскар Піастрі на McLaren, чиї боліди мали спеціальну ліврею, присвячену пам’яті Айртона Сенни, а за ним напарник Леклера - Карлос Сайнц.

Лідер чемпіонату Макс Ферстаппен помилився під час фінального сегменту кваліфікації, тож стартував лише шостим. Серхіо Перес показав жахливий результат й отримав лише 18 стартову позицію, яка після дискваліфікації гонщиків Haas через порушення технічного регламенту перетворилась на 16.

Старт перегонів був надзвичайно аварійним: в першому повороті Карлос Сайнц мав контакт з болідом Оскара Піастрі, через що отримав прокол. Трохи згодом сталася сильна аварія між Серхіо Пересом, Кевіном Магнуссеном та Ніко Хюлькенбергом. Паралельно мали контакт гонщики Alpine, через що Естебан Окон також був змушений зійти.

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Перегони одразу були зупинені, а маршали почали евакуйовувати розбиті боліди та відновлювати трасу. Усі, хто вцілів, поїхали в бокси й скориставшись можливістю, одразу ж замінили гуму. Рестарт відбувався згідно з кваліфікаційною решіткою, а тому Карлос Сайнц знову отримав третю позицію. З перегонів вибули: Перес, Магнуссен, Хюлькенберг та Окон, тому продовжили участь в перегонах лише 16 болідів.

Зупинка перегонів на першому суттєво вплинула на стратегії команд. Лідируюча четвірка перевзулась з гуми Medium в Hard, а Рассел, Ферстаппен та Хемілтон, навпаки – з Hard в Medium.

Через це лідер гонки, Леклер, займався менеджментом гуми й рухався у дуже повільному темпі, однак, Піастрі не міг його пройти. Подібним чином економив гуму Джордж Рассел, який відпустив групу лідерів на 15 секунд.

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Довгий час в заїзді майже нічого не відбувалось, допоки Льюїс Хемілтон та Макс Ферстаппен не поїхали в бокси за комплектами гуми Hard на 50 й 51 колі відповідно. Водночас лідери піт-стоп так і не виконали. Надалі пілоти намагались вести боротьбу, але через конфігурацію треку, виконати обгін не вийшло.

Це дозволило Шарлю Леклеру здобути першу домашню перемогу й 6 за всю його кар’єру. Залікова десятка виглядала наступним чином: Леклер, Піастрі, Сайнц, Норріс, Рассел, Ферстаппен, Хемілтон, Цунода, Албон. Наступний етап Формули 1 пройде у Канаді вже 9 червня на автодромі імені Жиля Вільнева.