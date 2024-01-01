Вживаний Honda Accord сьомого покоління: чи варто купувати

Honda Accord 7 був дуже популярним автомобілем завдяки гарним ходовим якостям, керованості, комфорту та надійності. Зараз, враховуючи, що він випускався з 2002 по 2008 рік, його вік можна назвати почесним. Саме з цим і пов’язана більшість його недоліків.

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Зараз ціни на найбільш “втомлені” екземпляри перших років випуску стартують від чотирьох тисяч доларів. Звісно, що автомобілі які продаються по низу ринку мають чимало проблем. Верхня планка –вісім тисяч доларів за найбільш доглянуті Акорди. При цьому чимало пристойних пропозицій є в діапазоні 5-6 доларів.

Двигуни

Accord сьомого покоління оснащувався 2,0-літровим (155 к.с.) і 2,4-літровим (190 к.с.) бензиновим моторами, також був дизельний двигун об'ємом 2,2 літри (140 к.с.). Для ринку США машина надходила з бензиновим моторами 2,4 літра (160 к.с.) і 3,0 літри V6 (240 к.с.).

Найпопулярнішими в Україні є 2,0 та 2,4-літрові версії. Дизельні автомобілі також присутні на ринку, проте їх кількість відносно невелика. 3,0- літрові Accord також трапляються не часто. Інформації щодо дизельних та 3-літрових версій небагато, тому ми будемо розглядати лише популярні у нас бензинові мотори.

Чотирициліндрові двигуни надійні і мають ресурс 400-500 тисяч кілометрів

2,0 та 2,4-літровий двигун схожі за конструкцією. Обидва мають ланцюговий привід ГРМ, який служить близько 200 тисяч кілометрів. Міняти його бажано комплектом, ціни на який стартують від 100 доларів. Обидва двигуни не мають гідрокомпенсаторів, але регулювання клапанів – досить проста процедура, робити яку рекомендують раз на 50 тисяч кілометрів. Якщо автомобіль експлуатується на газу, цей інтервал бажано зменшити.

Характерні болячки обох двигунів пов'язані здебільшого з витіканням моторної оливи. Тече найчастіше з клапана фазорегулятора, переднього та заднього сальника колінчастого валу та з-під прокладки клапанної кришки. Сальники та прокладки коштують недорого тож ці проблеми можна вважати дріб'язковими. Загалом ресурс обох двигунів сягає 400-500 тисяч кілометрів, що є відмінним показником.

Коробки передач

Механічна та автоматична коробки мали по п'ять передач. Загалом, при належному обслуговуванні і ощадній експлуатації, їх ресурс не менший, ніж у двигунів. Однак автомат, як у всіх інших авто, вимагає більш частого обслуговування. У більшості випадів це включає заміну масла та фільтра через кожні 50-60 тисяч кілометрів. Проблеми з коробками найчастіше виникають через спортивний характер водіїв – у механіці від надто різких перемикань страждають синхронізатори перших двох передач. У автоматичних коробок від різких стартів підгорають фрикціони.

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Враховуючи почесний вік автомобіля, ремонт механічних коробок у більшості випадків не має сенсу – простіше купити вживаний агрегат з розборки. Ціна механіки – 100-200 доларів. З автоматами ситуація трохи складніша, на розборках їх менше і за живу коробку просять від 400-500 доларів.

Кузов

Кузов – чи не найслабше місце Honda Accord сьомого покоління. Рятує ситуацію те, що до багатьох вживаних авто попередні власники ставились добре, тож зробили антикорозійну обробку. Якщо кузов від корозії не захистили, частіше усього страждають пороги, колісні арки та нижня частина дверей.

Кузов, як і у більшості японських авто такого віку, часто страждає від корозії

Ремонтувати такі несправності дорого, адже окрім «поварки» заліза доведеться витратитись на фарбування авто. Усе це разом може обійтись у кілька тисяч доларів, що на фоні ціни автомобіля є досить великою сумою.

Підвіска

Передня підвіска двоважільна, задня – багатоважільна. Не дивлячись на складність конструкції її можна вважати довговічною. Найменший ресурс мають передні та задні тяги стабілізатора, які ходять по 40-50 тисяч. Тяги стабілізатора коштують близько 10-15 доларів за штуку, втулки – ще дешевші.

Передня підвіска надійна та довговічна

Ресурс кульових опор та сайлетблоків передніх важелів передньої підвіски – більше 100 тисяч кілометрів. Обійдуться ці деталі у 100-150 доларів. Більший ресурс (150-200 тисяч кілометрів) мають пружини та амортизатори. Однак і коштують вони значно дорожче. Заміна пружин з амортизаторами витягне з бюджету 400-600 доларів.

Сайлетблоки у задній багатоважільній підвісці мають ресурс близько 200 тисяч кілометрів. Капітальний ремонт задньої підвіски обійдеться у 150-200 доларів.

Задня підвіска багатоважільна та складана за конструкцією, але має гарний ресурс

Особливої уваги вимагає рульова рейка з механізмом гідропідсилювача. Міняти рідину в ньому бажано через кожні 50 тисяч кілометрів, хоча така процедура виробником не регламентована. Заливати потрібно лише оригінальну оливу, від непідходящої помпа гідропідсилювача швидко виходить з ладу.

Електрика

Щодо електроніки, то у Honda Accord сьомого покоління з нею проблем небагато, але є одна серйозна. Блок керування двигуном розташовано в ногах переднього пасажира і конструктивно зроблено так, що у нього може потрапляти вода. У результаті окислюється найнижча його частина, яка відповідає за зв’язок з імобілайзером.

Якщо автомобіль не заводиться і “не бачить ключ” (світиться значок ключа на приладовій панелі), потрібно перепайувати блок керування. Така робота коштує на столичних СТО від 100 доларів. Не кожен автоелектрик зможе впоратись з такою проблемою.

Ремонт блока керування двигуна – завдання для електрика високої кваліфікації

Решта несправностей електрики пов’язана з окисленням роз’ємів та кнопок або розтріскуванням проводки. Найчастіше виникають проблеми з кнопками на кермі та склопідйомниками. Часто, після 200-250 тисяч кілометрів ремонту вимагатимуть стартер та генератор. Реставрація кожного з цих вузлів обійдеться близько 100-150 доларів.

Висновки

Навіть зараз Honda Accord сьомого покоління виглядає досить солідним автомобілем і має гарні ходові якості. Однак утримання такого авто з великим пробігом – справа витратна. Також слід пам’ятати, що це динамічний автомобіль “з характером” і попередні власники навряд чи їздили на ньому повільно та акуратно.

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Обирають Honda Accord сьомого покоління переважно молоді водії, які люблять активний драйв. Попри солідний вік, цей автомобіль зможе забезпечити такі побажання. Надійність основних вузлів та агрегатів тут грає не останню роль.