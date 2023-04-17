Цьому седану три десятиліття, але він виглядає так, наче щойно виїхав з конвеєра.

Автомобілі Honda 90-х років були відомі своєю надійністю, і цей Accord – цьому підтвердження. Ютубер Tyson Hugie показав Accord SE 1993 року, який належить чоловіку на ім’я Hy.

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Що робить цей Accord SE особливим, так це те, що він виглядає досить незайманим, попри свій вік. Відзначимо, що автомобіль вже має на одометрі 132 000 миль. Враховуючи час і відстань, яку пройшов цей автомобіль, виглядає він так, наче він просто викотився з автосалону. Капсула часу.

Ми не впевнені, чи проходив цей седан через реставрацію, але ми впевнені, що він отримав деякі процедури дітейлінгу зовнішніх та внутрішніх деталей. Навіть моторний відсік чистий і бездоганний, що дуже вражає.

Стандартні функції Accord SE включали кондиціонер, електропідсилювач гальм і керма, електропривод склопідйомників/дверних замків, дзеркала/люк у колір кузова, шкіряні сидіння, круїз-контроль, цифровий годинник, поворотне колесо, стереосистему Bose AM-FM з касетою, опущені спинки задніх сидінь, дистанційне розблокування багажника/бензобаку та підігрів заднього скла.