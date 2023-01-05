В США ціна на базовий Honda Accord 2023 року починається від 28 390 доларів, а найвища комплектація коштуватиме менше 40 тисяч доларів

Прайс стартує від 28 390 доларів США. Це лише невелике збільшення ціни порівняно з 2022 роком, незважаючи на те що автомобіль став більшим та отримав додаткові технології.

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Найменш дорогим Accord залишається LX, який працює з 1,5-літровим чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом, потужністю 192 кінських сили. Передній привід є єдиною пропонованою компоновкою, як і варіатор CVT. Наступним кроком є Accord EX за 30 705 доларів, який має той самий двигун і більше стандартного обладнання, наприклад електропідігрів сидінь і стереосистему з вісьмома динаміками.

Це ті два рівні комплектації, які пропонуються лише з двигуном внутрішнього згоряння. 2,0-літровий двигун з турбонаддувом потужністю 252 к.с. попереднього покоління зник, залишивши атмосферний 2,0-літровий гібрид із 204 к.с. як найпотужніший Accord, запропонований у 2023 році.

Він пропонується в комплектаціях Sport, EX-L, Sport-L і Touring із різноманітним обладнанням і опціями, які їх розділяють. У своєму розпорядженні Accord оснащений 19-дюймовими колесами, 12,3-дюймовим екраном інформаційно-розважальної системи (найбільший за всю історію Honda) і вбудованою системою Google, яка пропонує безліч програм Google для водія та пасажирів.

Ось повна розбивка цін Honda Accord 2023 року для всіх рівнів комплектації:

У Honda кажуть, що седан 11-го покоління є найпотужнішим гібридом Accord, попри те, що його потужність дещо менша порівняно з 2022 роком. Заява базується на крутному моменті, який збільшується до 335 Нм порівняно з 315 Нм від попередньої моделі.