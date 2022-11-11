Компанія Honda представила новий Accord. Седан одинадцятого покоління отримав принципово нову зовнішність, новітні технології та моторну гаму.

Седан Honda Accord одинадцятого покоління використовує ту саму мову дизайну, що й новий Pilot. Решітка радіатора відтепер встановлена вертикально, фари та ліхтарі мають чорну підкладку.

Читайте також: Honda показала частину нового Accord 2023

Цікава деталь: дах і боковини кузова з’єднані методом лазерного паяння, тому в цих місцях більше не потрібні молдинги, що «обтяжують» вигляд. Новий Accord довший за попередника на 70 міліметрів, а задня колія у нього ширша на 10 міліметрів.

Усередині побільшало якісних матеріалів. Попереду з’явилися нові крісла з покращеною підтримкою, а тонкі передні стійки позитивно позначилися на оглядовості. Стандартними для седана є цифрова панель приладів діагоналлю 10,2 дюйма, мультимедіа з екраном у 7 дюймів, 10 подушок безпеки та комплекс Honda Sensing з новою ширококутною камерою та радаром. У дорожчих виконань є бездротова зарядка потужністю 15 ват, підігрів заднього ряду сидінь та аудіосистема Bose.

Кузов Honda Accord став жорсткішим, внесені зміни до підвіски та рульового управління. Тим часом гама силових установок нового седана така сама, як у CR-V. Початкові комплектації оснащені турбомотором 1.5 літра. Його віддача – 195 к.с. і 260 Нм крутного моменту. Коробка –варіатор, який імітує зміну фізичних передач. Дорожчі варіанти отримають гібридну систему четвертого покоління. У ній бензинову «четвірку» 2.0, яка працює за циклом Аткінсона, доповнює кілька змонтованих паралельно один одному електромоторів. Комбінована потужність складає 207 к.с. і 335 Нм.

Випускати нові Honda Accord, як і раніше, буде завод в американському штаті Огайо. Це підприємство працює з 1982 року, і за цей час з його конвеєра зійшли 12,5 мільйона машин.