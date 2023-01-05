В США цена на базовый Honda Accord 2023 года начинается от 28 390 долларов, а самая высокая комплектация будет стоить менее 40 тысяч долларов.

Прайс стартует от 28390 долларов США. Это лишь небольшое увеличение цены по сравнению с 2022 годом, несмотря на то, что автомобиль стал больше и получил дополнительные технологии.

Читайте также: Honda официально представила Accord нового поколения: фото, видео

Наименее дорогим Accord остается LX, работающий с 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, мощностью 192 лошадиные силы. Передний привод представляет собой единственную предлагаемую компоновку, как и вариатор CVT. Следующим шагом является Accord EX за 30 705 долларов, имеющий тот же двигатель и больше стандартного оборудования, например электроподогрев сидений и стереосистему с восемью динамиками.

Это единственные два уровня комплектации, которые предлагаются только с двигателем внутреннего сгорания. 2,0-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 252 л.с. предыдущего поколения исчез, оставив атмосферный 2,0-литровый гибрид из 204 л.с. как самый мощный Accord, предложенный в 2023 году.

Он предлагается в комплектациях Sport, EX-L, Sport-L и Touring с различным оборудованием и разделяющими их опциями. Accord оснащен 19-дюймовыми колесами, 12,3-дюймовым экраном информационно-развлекательной системы (самый большой за всю историю Honda) и встроенной системой Google, которая предлагает множество программ Google для водителя и пассажиров.

Вот полная разбивка цен Honda Accord 2023 для всех уровней комплектации:

В Honda говорят, что седан 11 поколения является самым мощным гибридом Accord, несмотря на то, что его мощность несколько меньше по сравнению с 2022 годом. Заявление базируется на крутящем моменте, который увеличивается до 335 Нм по сравнению с 315 Нм от предыдущей модели.