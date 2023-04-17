Этому седану три десятилетия, но он выглядит так, словно только что выехал с завода.

Автомобили Honda 90-х годов были известны своей надежностью, и Accord тому подтверждение. Ютубер Tyson Hugie показал Accord SE 1993 года, принадлежащего кому-то по имени Hy.

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Что делает этот Accord SE особенным, так это то, что он выглядит довольно девственником, несмотря на свой возраст. Отметим, что автомобиль уже имеет на одометре 132 тысячи миль. Учитывая время и расстояние, которое прошел этот автомобиль, он выглядит так, словно он просто выкатился из автосалона. Капсула времени, надо сказать.

Мы не уверены, проходил ли этот седан через реставрацию, но мы уверены, что он получил некоторые процедуры детейлинга внешних и внутренних деталей. Даже моторный отсек чистый и безупречный, что очень впечатляет.

Стандартные функции Accord SE включали кондиционер, электроусилитель тормозов и руля, электропривод стеклоподъемников/дверных замков, зеркала/люк в цвет кузова, кожаные сиденья, круиз-контроль, цифровые часы, поворотное колесо, стереосистему Bose AM-FM с кассетой. , дистанционная разблокировка багажника/бензобака и подогрев заднего стекла.