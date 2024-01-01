Подержанный Honda Accord седьмого поколения: стоит ли покупать

Honda Accord 7 был очень популярным автомобилем благодаря хорошим ходовым качествам, управляемости, комфорту и надежности. Сейчас, учитывая, что он выпускался с 2002 по 2008 год, его возраст можно назвать почетным. Именно с этим и связано большинство его недостатков.

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Сейчас цены на наиболее “уставшие” экземпляры первых годов выпуска стартуют от четырех тысяч долларов. Конечно, что автомобили, которые продаются по низу рынка имеют немало проблем. Верхняя планка – 8-9 тысяч долларов за наиболее ухоженные “Аккорды”. При этом немало приличных предложений есть в диапазоне 5-6 тысяч долларов.

Двигатели

Accord седьмого поколения оснащался 2,0-литровым (155 л.с.) и 2,4-литровым (190 л.с.) бензиновым моторами, также был дизельный двигатель объемом 2,2 литра (140 л.с.). Для рынка США машина поступала с бензиновым моторами 2,4 литра (160 л.с.) и 3,0 литра V6 (240 л.с.).

Самыми популярными в Украине являются 2,0 и 2,4-литровые версии. Дизельные автомобили также присутствуют на рынке, однако их количество относительно невелико. 3,0- литровые Accord также встречаются не часто. Информации о дизельных и 3-литровых версий немного, поэтому мы будем рассматривать только популярные у нас бензиновые моторы.

Четырехцилиндровые двигатели надежны и имеют ресурс 400-500 тысяч километров

2,0 и 2,4-литровый двигатель похожи по конструкции. Оба имеют цепной привод ГРМ, который служит около 200 тысяч километров. Менять его желательно комплектом, цены на который стартуют от 100 долларов. Оба двигателя не имеют гидрокомпенсаторов, но регулировка клапанов – достаточно простая процедура, делать которую рекомендуют раз в 50 тысяч километров. Если автомобиль эксплуатируется на газу, этот интервал желательно уменьшить.

Характерные болячки обоих двигателей связаны по большей части с вытеканием моторного масла. Течет чаще всего из клапана фазорегулятора, переднего и заднего сальника коленчатого вала и из-под прокладки клапанной крышки. Сальники и прокладки стоят недорого поэтому эти проблемы можно считать пустяковыми. В общем ресурс обоих двигателей достигает 400-500 тысяч километров, что является отличным показателем.

Коробки передач

Механическая и автоматическая коробки имели по пять передач. В общем, при надлежащем обслуживании и экономной эксплуатации, их ресурс не меньше, чем у двигателей. Однако автомат, как во всех остальных авто, требует более частого обслуживания. В большинстве случаев это включает замену масла и фильтра через каждые 50-60 тысяч километров. Проблемы с коробками чаще всего возникают из-за спортивного характера водителей – в механике от слишком резких переключений страдают синхронизаторы первых двух передач. У автоматических коробок от резких стартов подгорают фрикционы.

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Учитывая почетный возраст автомобиля, ремонт механических коробок в большинстве случаев не имеет смысла – проще купить подержанный агрегат с разборки. Цена механики – 100-200 долларов. С автоматами ситуация немного сложнее, на разборках их меньше и за живую коробку просят от 400-500 долларов.

Кузов

Кузов – едва ли не самое слабое место Honda Accord седьмого поколения. Спасает ситуацию то, что ко многим подержанных авто предыдущие владельцы относились хорошо, поэтому сделали антикоррозионную обработку. Если кузов от коррозии не защитили, чаще всего страдают пороги, колесные арки и нижняя часть дверей.

Кузов, как и у большинства японских авто такого возраста, часто страдает от коррозии

Ремонтировать такие неисправности дорого, ведь кроме "поварки" железа придется потратиться на покраску авто. Все это вместе может обойтись в несколько тысяч долларов, что на фоне цены автомобиля является достаточно большой суммой.

Подвеска

Передняя подвеска двухрычажная, задняя – многорычажная. Несмотря на сложность конструкции ее можно считать долговечной. Наименьший ресурс имеют передние и задние тяги стабилизатора, которые ходят по 40-50 тысяч. Тяги стабилизатора стоят около 10-15 долларов за штуку, втулки – еще дешевле.

Передняя подвеска надежная и долговечная

Ресурс шаровых опор и сайлетблоков передних рычагов передней подвески – более 100 тысяч километров. Обойдутся эти детали в 100-150 долларов. Больший ресурс (150-200 тысяч километров) имеют пружины и амортизаторы. Однако и стоят они значительно дороже. Замена пружин с амортизаторами вытянет из бюджета 400-600 долларов.

Сайлетблоки в задней многорычажной подвеске имеют ресурс около 200 тысяч километров. Капитальный ремонт задней подвески обойдется в 150-200 долларов.

Задняя подвеска многорычажная и складная по конструкции, но имеет хороший ресурс

Особого внимания требует рулевая рейка с механизмом гидроусилителя. Менять жидкость в нем желательно через каждые 50 тысяч километров, хотя такая процедура производителем не регламентирована. Заливать нужно лишь оригинальное масло, от неподходящего насос гидроусилителя быстро выходит из строя.

Электрика

По электронике, в Honda Accord седьмого поколения проблем немного, но есть одна серьезная. Блок управления двигателем расположен в ногах переднего пассажира и конструктивно сделан так, что в него может попадать вода. В результате окисляется самая нижняя его часть, которая отвечает за связь с иммобилайзером.

Если автомобиль не заводится и “не видит ключ” (светится значок ключа на приборной панели), нужно перепаивать блок управления. Такая работа стоит на столичных СТО от 100 долларов. Не каждый автоэлектрик сможет справиться с такой проблемой.

Ремонт блока управления двигателя – задача для электрика высокой квалификации

Остальные неисправности электрики связаны с окислением разъемов и кнопок или растрескиванием проводки. Чаще всего возникают проблемы с кнопками на руле и стеклоподъемниками. Часто, после 200-250 тысяч километров ремонта потребуют стартер и генератор. Реставрация каждого из этих узлов обойдется около 100-150 долларов.

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Выводы

Даже сейчас Honda Accord седьмого поколения выглядит достаточно солидным автомобилем и имеет хорошие ходовые качества. Однако содержание такого авто с большим пробегом – дело затратное. Также следует помнить, что это динамичный автомобиль “с характером” и предыдущие владельцы вряд ли ездили на нем медленно и аккуратно.

Выбирают Honda Accord седьмого поколения преимущественно молодые водители, которые любят активный драйв. Несмотря на солидный возраст, этот автомобиль сможет обеспечить такие пожелания. Надежность основных узлов и агрегатов здесь играет не последнюю роль.