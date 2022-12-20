Примерноно две пятых легковых автомобилей, которые подержанными продаются через украинские сайты автопродаж, оборудованы автоматической коробкой передач.

Машин с «механикой» больше

В начале 2022 года большинство легковых автомобилей, продававшихся на сайтах автомобильных объявлений, были оборудованы классической механической коробкой передач — 65,5% от общего количества объявлений. На «автомате» было соответственно 34,5% машин.



Динамика долей объявлений продажи легковых автомобилей по типу КП в течение 2022 года.

В феврале доля машин на «механике» была самой высокой: 66%. С марта по июль она уменьшалась, и в июле 2022 года в продаже зафиксировали самую высокую долю легковых автомобилей, оборудованных автоматической КП: 40,9%.

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Интересно, что этот период пришелся на время действия так называемого нулевой растаможки. После возвращения налогов на импорт подержанных автомобилей из-за границы доля машин на «механике» начала постепенно расти и по состоянию на ноябрь составляет 65,8%, что является вторым показателем в течение 2022 года. То есть благодаря отсутствию таможенных платежей на украинский авторынок попадало больше автомобилей на "автомате".

Машины на «автомате» моложе

Интересно прослеживается зависимость типа коробки переключения передач от возраста автомобилей. Так, средний возраст машин в продаже на «автомате» почти вдвое меньше машин на «механике» (11 лет против 19,6 года в ноябре). Это неудивительно, ведь автопроизводители все меньше выпускают машины с механической КП, а чем старше авто, тем меньше доверия у покупателя вызывает работа АКП: обслуживание «классической» коробки будет стоить существенно дешевле.



Динамика среднего возраста легковых автомобилей в объявлениях продаж по типу КП в течение 2022 года

Также заметно, что средний возраст обеих категорий автомобилей уменьшился в мае-июле, в период действия «нулевого» растаможки, и рос в июле-ноябре. При этом средний возраст машин с АКП вырос менее существенно (с 10,7 в июле до 11 в ноябре), чем в машинах с механической КП (с 18,3 в июле до 19,6 в ноябре).

При этом с уменьшением среднего возраста отчетливо прослеживается рост количества машин с "автоматом".

Легковики на «механике» дешевле

С начала года средняя медианная цена машины на «автомате» снизилась с $11 900 в январе до $10 900 в ноябре. Предложение продажи автомобиля с механической КПП также изменилось в цене: с $4350 в январе до $3600 в ноябре.



Динамика средней цены легковушек в объявлениях продаж по типу КПП на протяжении 2022 года

В общей сложности легковушки на «автомате» в среднем втрое дороже машин с «механикой». Вне зависимости от этого, из-за общего удешевления автомобилей на рынке, в течение 2022 года машины с АКП стали доступнее: на $1000, или же на 8,4%.

Если сравнивать характеристики конкретных моделей, то, например, Volkswagen Passat с АКП стоит в среднем $10 500, а его средний возраст составляет 10,7 года. Такая же модель с механической КП почти вдвое старше (19,8 года против 10,7 года) и вдвое дороже ($4 800 против $10 500). Похожая ситуация и с другими моделями: Skoda Octavia с АКП стоит в среднем $9 900 и имеет средний возраст 9,6 года; эта же модель с «механикой» будет иметь средний возраст 14,1 года и будет стоить $6 400. Volkswagen Golf с «автоматом», в среднем 10,5 года, а его средняя цена составляет $11 000. Если модель оборудована механической КП, то ее средний возраст будет почти вдвое больше: 19,5 года. Средняя цена составляет $4500.

Если сравнивать модели одного и того же года выпуска (в нашем случае – 2008), заметно, что доля автомобилей с АКП значительно больше у машин премиум брендов. Большинство же более дешевых моделей, принадлежащих к массмаркету, — это машины с механической коробкой переключения передач.



Средний возраст и цена популярных легковушек 2008 года выпуска в объявлениях продаж по типу КП, ноябрь 2022 года

Что касается цен, то во всех случаях модели с «автоматом» стоят дороже. Например, Skoda Octavia – на $800 или 12,7% дороже; Volkswagen Passat – на $500 или 7,4% дороже; Opel Astra – на $500 или 9,3%.

Не отличается средняя цена в Renault Megane, который оборудован автоматической роботизированной коробкой передач, а наибольшая разница в BMW 5 Series (+25% от цены за «автомат») и Ford Focus (+20,5% от стоимости авто с АКП).

В среднем легковушки с «автоматом» стоят на 11,2% дороже аналогичных моделей на "механике".

Методика исследования:

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистические данные агрегатора Automoto.ua, который собирает объявления продажи ВСЕХ автомобилей из 100 автосайтов в Украине, и определили, с какой КП легковых автомобилей продают больше, и на сколько в зависимости от ее типа отличается цена.

Выводы