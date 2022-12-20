Приблизно дві третини легкових автомобілів, які вживаними продаються через українські сайти продажу авто, обладнані автоматичною коробкою передач.

Машин з «механікою» більше

На початку 2022 року більшість легкових автомобілів, які продавалися на сайтах автомобільних оголошень, були обладнані класичною механічною коробкою передач — 65,5% від загальної кількості оголошень. На «автоматі» були відповідно 34,5% машин.



Динаміка часток оголошень продажу легкових авто за типом КП протягом 2022 року

У лютому частка машин на «механіці» була найвищою: 66%. З березня до липня вона зменшувалася, і в липні 2022 року у продажі зафіксували найвищу частку легковиків, обладнаних автоматичною КП: 40,9%.

Також цікаво на які вживані авто ціни знизились?

Цікаво, що цей період припав на час дії так званого «нульового» розмитнення. Після повернення податків на імпорт вживаних авто з-за кордону частка машин на «механіці» почала поступово зростати та станом на листопад складає 65,8%, що є другим показником протягом 2022 року. Тобто, завдяки відсутності митних платежів на український авторинок потрапляло більше автомобілів на "автоматі".

Машини на «автоматі» молодші

Цікаво прослідковується залежність типу коробки перемикання передач від віку автомобілів.Так, середній вік машин в продажі на «автоматі» майже удвічі менший за машини на «механіці» (11 років проти 19,6 року в листопаді). Це не дивно, адже автовиробники все менше випускають машини з механічною КП, а чим старше авто, тим менше довіри в покупця викликає робота АКП: обслуговування «класичної» коробки передач коштуватиме суттєво дешевше.



Динаміка середнього віку легковиків в оголошеннях продажу за типом КП протягом 2022 року

Також чітко помітно, що середній вік обох категорій авто зменшився у травні-липні, в період дії «нульового» розмитнення, та зростав у липні-листопаді. При цьому середній вік машин з АКП зріс менш суттєво (з 10,7 в липні до 11 в листопаді), ніж в машинах з механічною КП (з 18,3 в липні до 19,6 в листопаді).

При цьому зі зменшенням середнього віку авто в продажі чітко прослідковується зростання кількості машин з "автоматом".

Легковики на «механіці» дешевші

З початку року середня медіанна ціна машини на «автоматі» зменшилася з $11 900 в січні до $10 900 в листопаді. Пропозиція продажу авто з механічною КПП також змінилася в ціні: з $4 350 у січні до $3 600 в листопаді.



Динаміка середньої ціни легковиків в оголошеннях продажу за типом КПП протягом 2022 року

Загалом легковики на «автоматі» в середньому втричі дорожчі за машини з «механікою». Поза цим, через загальне подешевшання авто на ринку, протягом 2022 року машини з АКП стали доступніші: на $1000, або ж на 8,4%.

Якщо порівнювати характеристики конкретних моделей, то, до прикладу, Volkswagen Passat з АКП коштує в середньому $10 500, а його середній вік складає 10,7 року. Така ж модель з механічною КП майже вдвічі старша (19,8 року проти 10,7 року) та удвічі дорожча ($4 800 проти $10 500). Схожа ситуація і з іншими моделями: Skoda Octavia з АКП коштує в середньому $9 900 та має середній вік 9,6 року; натомість ця ж модель з «механікою» матиме середній вік 14,1 року та коштуватиме $6 400. Volkswagen Golf з «автоматом», в середньому має 10,5 року, а його середня ціна складає $11 000. Якщо модель обладнана механічною КП, то її середній вік буде майже удвічі більшим: 19,5 року. Середня ціна складає $4 500.

Якщо порівнювати моделі одного й того ж року випуску (у нашому випадку — 2008), помітно, що частка автомобілів з АКП значно більша у машин преміум брендів. Натомість більшість дешевших моделей, що належать до мас маркету, — це машини з механічною коробкою перемикання передач.



Середній вік та ціна популярних легковиків 2008 року випуску в оголошеннях продажу за типом КП, листопад 2022 року

Щодо цін, то в усіх випадках моделі з «автоматом» коштують дорожче. Наприклад, Skoda Octavia — на $800 або 12,7% дорожче; Volkswagen Passat — на $500 або 7,4% дорожче; Opel Astra — на $500 або 9,3%.

Не відрізняється середня ціна у Renault Megane, який обладнаний автоматичною роботизованою коробкою передач, а найбільша різниця вартості у BMW 5 Series (+25% від ціни за «автомат») та Ford Focus (+20,5% від вартості авто з АКП).

В середньому легковики з «автоматом» коштують на 11,2% дорожче за аналогічні моделі на "механіці".

Методика дослідження:

Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистичні дані агрегатора Automoto.ua, який збирає оголошення продажу ВСІХ авто зі 100 автосайтів в Україні, та визначили, з якою КП легковиків продають більше, та на скільки залежно від її типу відрізняється ціна.

Висновки