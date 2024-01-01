Формула 1: Шарль Леклер впервые побеждает на домашнем Гран При Монако

Этап в Монако славится своей опасностью и престижностью и хотя, обычно, квалификация играет чрезвычайно важную роль, потому что выполнить обгон во время заезда очень трудно, иногда на трассе происходят непредсказуемые вещи.

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Свой третий поул-позишн в Монте-Карло за карьеру получил монегаск Шарль Леклер на Ferrari. Вторым во время заезда стартовал Оскар Пиастри на McLaren, чьи болиды имели специальную ливрею, посвященную памяти Айртона Сенны, а за ним напарник Леклера - Карлос Сайнц.

Лидер чемпионата – Макс Ферстаппен, ошибся во время финального сегмента квалификации, поэтому стартовал лишь шестым, тогда как Серхио Перес показал ужасный результат и получил лишь 18 стартовую позицию, которая после дисквалификации гонщиков Haas из-за нарушения технического регламента превратилась в 16.

Старт гонки был чрезвычайно аварийным: в первом повороте Карлос Сайнц имел контакт с болидом Оскара Пиастри, из-за чего получил прокол, а чуть позже произошла сильная авария между Серхио Пересом, Кевином Магнуссеном и Нико Хюлькенбергом. Параллельно имели контакт гонщики Alpine, из-за чего Эстебан Окон также был вынужден сойти.

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Гонки сразу были остановлены, а маршалы начали эвакуировать разбитые болиды и восстанавливать трассу. Все кто уцелел – поехали в боксы и воспользовавшись возможностью, сразу же заменили резину. Рестарт происходил согласно квалификационной решеткой, а потому Карлос Сайнц снова получил третью позицию. Из гонки выбыли: Перес, Магнуссен, Хюлькенберг и Окон, поэтому продолжили участие в гонке только 16 болидов.

Остановка гонки на первом достаточно существенно повлияла на стратегии команд. Лидирующая четверка переобулась из резины Medium в Hard, а Рассел, Ферстаппен и Хэмилтон, наоборот – с Hard в Medium.

Поэтому, лидер гонки, Леклер занимался менеджментом резины и двигался в очень медленном темпе, однако, Пиастри не мог его пройти. Подобным образом экономил резину Джордж Рассел, который отпустил группу лидеров на 15 секунд.

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Долгое время в заезде почти ничего не происходило, пока Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен не поехали в боксы за комплектами резины Hard на 50 и 51 круге соответственно. В то же время лидеры пит-стоп так и не выполнили. В дальнейшем пилоты пытались вести борьбу, но из-за конфигурации трека, выполнить обгон не получилось.

Это позволило Шарлю Леклеру получить первую домашнюю победу и 6 за всю его карьеру. Зачетная десятка выглядела следующим образом: Леклер, Пиастри, Сайнц, Норрис, Рассел, Ферстаппен, Хэмилтон, Цунода, Албон. Следующий этап Формулы 1 пройдет в Канаде уже 9 июня на автодроме имени Жиля Вильнёва.