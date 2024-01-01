Макс Ферстаппен в нелегкой борьбе одержал победу на Гран При Эмилии-Романьи

Важную роль в этом Гран При занимала квалификация. Кроме Ферстаппена, за поул-позишн также боролись гонщики McLaren. Однако, Максу удалось превзойти лучший результат Оскара Пиастри. В то же время австралийский гонщик потерял вторую позицию, ведь после квалификации получил штраф за блокирование Кевина Магнуссена во время быстрого круга.

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Из-за этого, в гонке он стартовал лишь 5, позади двух Ferrari и его напарника Ландо Норриса, который получил право стартовать вторым. Напарник Ферстаппена, Серхио Перес, провалил квалификацию и из-за собственной ошибки, не смог выйти из второго сегмента, а потому стартовал только с 11 позиции.

Начало гонки прошло без инцидентов. Размены позиций произошли из-за плохого старта обоих гонщиков VICARB и также провала от пилотов Kick Sauber. Макс Ферстаппен уверенно сохранил лидерство и создал преимущество над Ландо Норрисом.

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Британец держался в темпе лидера и грамотно подходил к вопросу работы с резиной. Стоит также отметить, что инженеры McLaren удачно поработали над болидом, а потому уже второй Грин При подряд, пилоты Red Bull не всегда являются самыми быстрыми на трассе.

В общем, на последнем отрезке гонки, после единственного пит-стопа, который был запланирован в стратегии обеих команд, Норрис имел лучший показатель износа резины, а потому имел несколько попыток атак на Ферстаппена, однако, так и не смог опередить его.

На финише порядок группы лидеров был такой: Ферстаппен, Норрис, Леклер, Пиастри, Сайнс, Хэмилтон и Рассел, который получил дополнительное очко за лучший круг.

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Серхио Перес смог отыграть 3 позиции и финишировал восьмым. За ним финишировали Лэнс Стролл и Юки Цунода. Вероятно, самым большим разочарованием был Фернандо Алонсо на Aston Martin, который был вынужден стартовать с пит-лейн из-за нарушения правил закрытого парка.

Четверка команд-аутсайдеров: Alpine, Kick Sauber, Haas и Williams, вела борьбу за пределами зачетной зоны. Пожалуй, наиболее "ярким" моментом гонки была ужасная работа на пит-стопе механиков Williams, которые плохо прикрутили гайку переднего левого колеса Алексу Албону, испортив ему таким образом заезд.

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Уже через неделю Формула 1 вернется в пафосный Монте-Карло, где состоится легендарный Гран При Монако, который проводится с 1929 года. Гонки состоятся в воскресенье 26 мая в 16:00 по Киевскому времени.