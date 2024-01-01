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Honda использует технологии из Формулы 1, чтобы облегчить собственные электромобили

Недавно руководство компании провело пресс-конференцию, где очертило будущую стратегию развития электромобилей. Honda пообещала презентовать 7 новых моделей до конца десятилетия.
Honda применит технологии из F1 в электромобилях нового поколения - Auto24

ФОТО: Мотор1|

Концепт Honda Sports EV 2017 года

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Даниил Северенчук
logo16 мая, 21:10
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Как сообщает Motor1, эти новые автомобили будут созданы с нуля и будут классифицированы по размеру. Японский автопроизводитель заявил, что использует свой опыт участия в Формуле 1, чтобы сделать собственные электромобили легче.

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Цель Honda заключается в том, чтобы уменьшить вес на 100 кг по сравнению с текущими электромобилями. Конечно, такого облегчения все еще недостаточно, чтобы сделать электрические автомобили легче авто с ДВС, или компенсировать вес батареи.

Автопроизводитель намерен разработать более легкие рамы кузова, и меньшие электродвигатели. Они будут созданы с использованием технологий, которые применялись при изготовлении формульного двигателя Honda на болидах Red Bull.

К тому же инженеры установят батарею и электромоторы очень низко, чтобы опустить центр массы авто. Сообщается, что все будущие электромобили будут иметь запас хода до 500 км и "дарить водителю удовольствие от вождения", благодаря спортивным настройкам подвески.

Поговаривают, что вместе с кроссоверами, разработкой которых компания уже активно занимается, японский автопроизводитель может представить новую электрическую генерацию культового NSX. Дебют новинок запланирован на второе десятилетие этого года.

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По слухам, первые новые модели презентуют в США уже в 2026 году. Сначала будут показаны седан и среднеразмерный внедорожник и кроссовер начального уровня, а впоследствии к линейке присоединятся трехрядный SUV и компактные внедорожник и седан.

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