Honda использует технологии из Формулы 1, чтобы облегчить собственные электромобили

Как сообщает Motor1, эти новые автомобили будут созданы с нуля и будут классифицированы по размеру. Японский автопроизводитель заявил, что использует свой опыт участия в Формуле 1, чтобы сделать собственные электромобили легче.

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Цель Honda заключается в том, чтобы уменьшить вес на 100 кг по сравнению с текущими электромобилями. Конечно, такого облегчения все еще недостаточно, чтобы сделать электрические автомобили легче авто с ДВС, или компенсировать вес батареи.

Автопроизводитель намерен разработать более легкие рамы кузова, и меньшие электродвигатели. Они будут созданы с использованием технологий, которые применялись при изготовлении формульного двигателя Honda на болидах Red Bull.

К тому же инженеры установят батарею и электромоторы очень низко, чтобы опустить центр массы авто. Сообщается, что все будущие электромобили будут иметь запас хода до 500 км и "дарить водителю удовольствие от вождения", благодаря спортивным настройкам подвески.

Поговаривают, что вместе с кроссоверами, разработкой которых компания уже активно занимается, японский автопроизводитель может представить новую электрическую генерацию культового NSX. Дебют новинок запланирован на второе десятилетие этого года.

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По слухам, первые новые модели презентуют в США уже в 2026 году. Сначала будут показаны седан и среднеразмерный внедорожник и кроссовер начального уровня, а впоследствии к линейке присоединятся трехрядный SUV и компактные внедорожник и седан.