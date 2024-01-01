Honda використає технології з Формули 1, аби полегшити власні електромобілі

Як повідомляє Motor1, ці нові автомобілі будуть створені з нуля й будуть класифіковані за розміром. Японський автовиробник заявив, що використає свій досвід участі у Формулі 1, аби зробити власні електромобілі легшими.

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Мета Honda полягає в тому, аби зменшити вагу на 100 кг порівняно з поточними електромобілями. Звісно, такого полегшення все ще недостатньо, аби зробити електричні автомобілі легшими за авто з ДВЗ, або компенсувати вагу батареї.

Автовиробник має намір розробити легші рами кузова, та менші електродвигуни. Вони будуть створені з використанням технологій, які застосовувались при виготовленні формульного двигуна Honda на болідах Red Bull.

До того ж інженери встановлять батарею та електромотори дуже низько, аби опустити центр маси авто. Повідомляється, що усі майбутні електромобілі матимуть запас ходу до 500 км й «даруватимуть водію задоволення від водіння», завдяки спортивним налаштуванням підвіски.

Подейкують, що разом з кросоверами, розробкою яких компанія вже активно займається, японський автовиробник може презентувати нову електричну генерацію культового NSX. Дебют новинок запланований на друге десятиліття цього року.

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За чутками, перші нові моделі презентують в США вже в 2026 році. Спершу будуть показані седан та середньорозмірний позашляховик та кросовер початкового рівня, а згодом до лінійки доєднаються трирядний SUV й компактні позашляховик та седан.