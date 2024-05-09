Японська компанія Mugen, що займається тюнінгом автомобілів Honda, представила спеціальний аеродинамічний обвіс для Honda Civic Type R, який збільшує притискну силу авто на 25%.

На виготовлення деталей було витрачено понад рік, адже сам концепт був анонсований на Токійському автосалоні в січні 2023 року. Як повідомляє Mugen, обвіс буде доступний для японських покупців вже незабаром.

Читайте також: З'явилися перші технічні подробиці про новий Honda Prelude

Найбільш помітною зміною, порівняно зі стандартним Civic Type R, є гігантський спойлер вартістю 1980 доларів. Він має торцеві пластини з карбону й може бути налаштований вручну. Доповненням до нього є передній сплітер.

Він коштує 710 доларів, якщо покупець забажає пофарбувати його у колір Berlina Black, або 640 доларів без фарбування. Для аеродинамічного балансу Mugen рекомендує встановити обидва оновлення.

Окрім цього, хот-хетч також можна замовити з заднім сплітером, які є доповненням стандартного дифузора. Вони коштують 515 доларів без фарбування, та $640 з ним. На додачу, покупець може прикрасити свій Civic Type R додатковими декоративними елементами для переднього бампера вартістю 500 доларів.

Також цікаво: Honda оновила три мотоцикли: що змінилось

Mugen каже, що усі ці елементи покращують аеродинаміку авто на 25%. Також команда майстрів, за бажанням клієнта може встановити 19-дюймові ковані диски з гоночними гайками, які були спільно розроблені з BBS й коштують 1100 доларів.

Для покращення салону майстри створили нову центральну консоль з вуглецевого волокна (ціна: $460), нову ручку КПП з алькантари (142 долари) та новими спортивними сидіннями Recaro ($1900 за пару).

Читайте також: Honda змінить назву популярного в Україні електричного кросовера

Повідомляється, що наразі ведеться розробка нового вуглецевого керма, світлодіодних задніх ліхтарів та нової вихлопної системи. Проте, ці деталі поки не можна замовити. Також невідомо, чи постачатиметься комплект тюнінгу в інші країни світу.