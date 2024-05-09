Японская компания Mugen, которая занимается тюнингом автомобилей Honda, представила специальный аэродинамический обвес для Honda Civic Type R, увеличивающею прижимную силу машины на 25%.

На изготовление деталей было потрачено более года, ведь сам концепт был анонсирован на Токийском автосалоне в январе 2023 года. Как сообщает Mugen, обвес будет доступен для японских покупателей уже в скором времени.

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Наиболее заметным изменением, по сравнению со стандартным Civic Type R, является гигантский спойлер стоимостью 1980 долларов. Он имеет торцевые пластины из карбона и может быть настроен вручную. Дополнением к нему является передний сплиттер.

Он стоит 710 долларов, если покупатель пожелает покрасить его в цвет Berlina Black, или 640 долларов без покраски. Для аэродинамического баланса Mugen рекомендует установить оба обновления.

Кроме этого, хот-хэтч также можно заказать с задним сплиттером, которые являются дополнением стандартного диффузора. Они стоят 515 долларов без покраски, и $640 с ним. В дополнение, покупатель может украсить свой Civic Type R дополнительными декоративными элементами для переднего бампера стоимостью 500 долларов.

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Mugen говорит, что все эти элементы улучшают аэродинамику авто на 25%. Также команда мастеров, по желанию клиента может установить 19-дюймовые кованые диски с гоночными гайками, которые были совместно разработаны с BBS и стоят 1100 долларов.

Для улучшения салона мастера создали новую центральную консоль из углеродного волокна (цена: $460), новую ручку КПП из алькантары (142 доллара) и новыми спортивными сиденьями Recaro ($1900 за пару).

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Сообщается, что сейчас ведется разработка нового углеродного руля, светодиодных задних фонарей и новой выхлопной системы. Однако, эти детали пока нельзя заказать. Также неизвестно, будет ли поставляться комплект тюнинга в другие страны мира.