Макс Ферстаппен в нелегкій боротьбі здобув перемогу на Гран Прі Емілії-Романьї

Важливу роль в цьому Гран Прі займала кваліфікація. Окрім Ферстаппена, за поул-позішн також боролися гонщики McLaren. Однак Максу вдалось перевершити найкращий результат Оскара Піастрі. Водночас австралійський гонщик втратив другу позицію, адже після кваліфікації отримав штраф за блокування Кевіна Магнуссена під час швидкого кола.

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Через це в гонці він стартував лише п’ятим, позаду двох Ferrari та його напарника Ландо Норріса, який отримав право стартувати другим. Напарник Ферстаппена, Серхіо Перес, провалив кваліфікацію й через власну помилку не зміг вийти з другого сегменту, а тому стартував лише з 11 позиції.

Початок перегонів пройшов без інцидентів. Розміни позицій стались через поганий старт обох гонщиків VICARB й також провалу від пілотів Kick Sauber. Макс Ферстаппен впевнено зберіг лідерство й створив перевагу над Ландо Норрісом.

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Британець тримався в темпі лідера й грамотно підходив до питання роботи з гумою. Варто також зазначити, що інженери McLaren вдало попрацювали над болідом, а тому вже другий Грін Прі поспіль пілоти Red Bull не завжди є найшвидшими на трасі.

Загалом, на останньому відрізку гонки, після єдиного піт-стопа, який був запланований в стратегії обох команд, Норріс мав кращий показник зносу гуми. Тому він мав декілька спроб атак на Ферстаппена, однак так і не зміг випередити його.

На фініші порядок групи лідерів був такий: Ферстаппен, Норріс, Леклер, Піастрі, Сайнс, Хемілтон та Рассел, який здобув додаткове очко за найкраще коло.

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Серхіо Перес зміг відіграти 3 позиції й фінішував восьмим. За ним фінішували Ленс Стролл та Юкі Цунода. Ймовірно, найбільшим розчаруванням був Фернандо Алонсо на Aston Martin, який був змушений стартувати з піт-лейн через порушення правил закритого парку.

Четвірка команд-аутсайдерів: Alpine, Kick Sauber, Haas та Williams, вела боротьбу поза межами залікової зони. Мабуть, найбільш “яскравим” моментом перегонів була жахлива робота на піт-стопі механіків Williams, які погано прикрутили гайку переднього лівого колеса Алексу Албону, зіпсувавши йому таким чином заїзд.

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Вже за тиждень Формула 1 повернеться в пафосний Монте-Карло, де відбудеться легендарний Гран Прі Монако, який проводиться з 1929 року. Перегони відбудуться в неділю 26 травня о 16:00 за Київським часом.