Макс Ферстаппен здобув впевнену перемогу після провального Гран Прі Австралії. Другим до фінішу приїхав його напарник Серхіо Перес, здобувши ще один дубль для “червоних биків”.

Пілоти Red Bull знову продемонстрували тотальне домінування над своїми суперниками протягом усього Гран Прі. Завоювавши перший стартовий ряд на кваліфікації, гонщики зуміли зберегти лідерські позиції. Окрім очікуваної перемоги Ферстаппена, перегони в Сузуці були досить цікавими.

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На першому колі Гран Прі в третьому повороті відбувся контакт між болідами Даніеля Ріккардо та Алекса Албона й в результаті – обидва гонщики зійшли з дистанції. Через аварію було пошкоджено захисний бар’єр з шин, а тому заїзд було зупинено.

Аварію визнали “гоночним інцидентом”, а тому жоден з пілотів не отримав покарання у вигляді штрафу. Тривала пауза дозволила багатьом замінити гуму: Хемілтон, Рассел, Окон, Гаслі та Сарджент перевзулись на Hard. Алонсо, Хюлькенберг, Боттас, Цунода, Стролл та Чжоу вирішили продовжити заїзд на гумі Soft, тоді як інші обрали гуму Medium.

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Після рестарту, який відбувся через 30 хвилин, обидва пілоти Red Bull зберегли свої позиції. Переслідувачами “биків” були Карлос Сайнц на Ferrari та Ландо Норріс на McLaren. Позаду Шарлю Леклеру вдалось випередити Льюїса Хемілтона.

LAP 24/53



Hamilton pits a lap after Russell and heads back out on a new set of Hard tyres.#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/dvl3GLgA3Q — Formula 1 (@F1) April 7, 2024

Найбільшу роль в заїзді займала стратегія. Більшість пілотів, окрім Шарля Леклера, обрали стратегію з двома піт-стопами. Завдяки двом зупинкам Ферстаппен двічі втрачав лідерство, однак швидко повертав втрачені позиції завдяки свіжій гумі та неймовірній швидкості боліду RB20.

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До того ж боліди Mercedes-AMG розмінялись позиціями: Хемілтон пустив вперед Рассела. Як пояснив після фінішу Льюїс, під час заїзду він мав сильну недостатню керованість боліду, а тому вирішив віддати перевагу Джорджу.

Боліди Юкі Цуноди, Естебана Окона та Ленса Стролла (Джерело: Motorsport.com)

Японець Юкі Цунода провів вражаючий домашній Гран Прі. Завдяки вдалим обгонам та чудовому піт-стопу він зміг фінішувати 10 та заробити 1 залікове очко для своєї команди.

Фінальна залікова десятка Гран Прі Японії виглядала так: Ферстаппен, Перес, Сайнц, Леклер, Норріс, Алонсо, Рассел, Піастрі, Хемілтон, Цунода.

Suzuka, your top ten! 🙌



MAX points for Red Bull, a brilliant strategic battle between Ferrari, Merc, McLaren and Aston...



...and Yuki sends the fans home happy 😁#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/4o6rJQug3t — Formula 1 (@F1) April 7, 2024

Отримати очки не вдалось пілотам Haas, які фінішували на 11 та 13 позиції; Kick Sauber: Чжоу зійшов з дистанції через проблему з коробкою передач, а Вальтері Боттас дістався фінішу чотирнадцятим; Alpine та Ленсу Строллу з Логаном Сарджентом.

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Наступне Гран Прі відбудеться в Китаї на трасі в Шанхаї вже 19-21 квітня. Через пандемію Covid-19 перегони Формули 1 на цьому треку не проводились з 2020 року.