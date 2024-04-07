Макс Ферстаппен одержал уверенную победу после провального Гран При Австралии. Вторым к финишу приехал его напарник Серхио Перес, получив еще один дубль для "красных быков".

Пилоты Red Bull снова продемонстрировали тотальное доминирование над своими соперниками на протяжении всего Гран При. Завоевав первый стартовый ряд на квалификации, гонщики сумели сохранить лидерские позиции. Кроме ожидаемой победы Ферстаппена, гонки в Сузуке были достаточно интересными.

Также интересно: Формула 1: Ferrari сенсационно получила дубль Гран При Австралии

На первом круге Гран При в третьем повороте произошел контакт между болидами Даниэля Риккардо и Алекса Албона и в результате – оба гонщика сошли с дистанции. Из-за аварии был поврежден защитный барьер из шин, а потому заезд был остановлен.

Аварию признали "гоночным инцидентом", а потому ни один из пилотов не получил наказание в виде штрафа. Длительная пауза позволила многим заменить резину: Хэмилтон, Рассел, Окон, Гасли и Сарджент переобулись на Hard. Алонсо, Хюлькенберг, Боттас, Цунода, Стролл и Чжоу решили продолжить заезд на резине Soft, тогда как другие выбрали резину Medium.

Читайте также: Red Bull готовит 1250-сильный гиперкар

После рестарта, который состоялся через 30 минут, оба пилота Red Bull сохранили свои позиции. Преследователями "быков" были Карлос Сайнц на Ferrari и Ландо Норрис на McLaren. Позади Шарлю Леклеру удалось опередить Льюиса Хэмилтона.

LAP 24/53



Hamilton pits a lap after Russell and heads back out on a new set of Hard tyres.#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/dvl3GLgA3Q — Formula 1 (@F1) April 7, 2024

Наибольшую роль в заезде занимала стратегия. Большинство пилотов, кроме Шарля Леклера, выбрали стратегию с двумя пит-стопами. Благодаря двум остановкам Ферстаппен дважды терял лидерство, однако быстро возвращал утраченные позиции благодаря свежей резине и невероятной скорости болида RB20.

Также интересно: Формула 1 отказалась от 200 миллионов долларов прибыли и новой команды в пелетоне

К тому же болиды Mercedes-AMG разменялись позициями: Хэмилтон пустил вперед Расселла. Как пояснил после финиша Льюис, во время заезда он имел сильную недостаточную управляемость болида, а потому решил отдать предпочтение Джорджу.

Болиды Юки Цуноды, Эстебана Окона и Лэнса Стролла (Источник: Motorsport.com)

Японец Юки Цунода провел впечатляющий домашний Гран При. Благодаря удачным обгонам и замечательному пит-стопу он смог финишировать 10 и заработать 1 зачетное очко для своей команды.

Финальная зачетная десятка Гран При Японии выглядела так: Ферстаппен, Перес, Сайнц, Леклер, Норрис, Алонсо, Рассел, Пиастри, Хэмилтон, Цунода.

Suzuka, your top ten! 🙌



MAX points for Red Bull, a brilliant strategic battle between Ferrari, Merc, McLaren and Aston...



...and Yuki sends the fans home happy 😁#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/4o6rJQug3t — Formula 1 (@F1) April 7, 2024

Получить очки не удалось пилотам Haas, которые финишировали на 11 и 13 позиции; Kick Sauber: Чжоу сошел с дистанции из-за проблемы с коробкой передач, а Вальтери Боттас добрался финиша четырнадцатым; Alpine и Ленсу Строллу с Логаном Сарджентом.

Читайте также: Формула 1 внедряет водородные технологии в автоспорт

Следующее Гран При состоится в Китае на трассе в Шанхае уже 19-21 апреля. Из-за пандемии Covid-19 гонки Формулы 1 на этом треке не проводились с 2020 года.