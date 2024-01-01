Формула 1: Джордж Расселл побеждает в Австрии после аварии Ферстаппена и Норриса

Спринт в Австрии выиграл Ферстаппен и даже несмотря на то, что ему удалось одержать победу над Ландо, а затем получить поул-позицию на квалификации основного заезда, гонки обещали продемонстрировать ожесточенную борьбу за лидерство.

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Так и произошло. Старт гонки на трассе Red Bull Ring состоялся достаточно спокойно, за исключением небольшого столкновения Шарля Леклера, из-за которого переднее антикрыло на его болиде получило повреждения, поэтому монегаск был вынужден делать пит-стоп на первом круге.

Стратеги Ferrari пытались что-то придумать, чтобы их пилот заработал очки, поэтому провела для Леклера 4 пит-стопа во время заезда, но этого оказалось недостаточно и лидер Ferrari финишировал лишь 11.

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В то же время второй пилот Ferrari Карлос Сайнс, стартовав с 4 позиции, сумел завоевать подиум и финишировать третьим. Однако, некоторые фанаты Формулы 1 могут назвать этот успех удачей. В ходе заезда испанец находился за группой лидеров и вел борьбу с Льюисом Хэмилтоном.

В то же время в финальной части гонки произошло то, чего все ждали: механики Red Bull задержали Ферстаппена на втором пит-стопе, из-за чего комфортное преимущество Макса в 7 секунд над Ландо, превратилось менее чем в две.

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Гонщик McLaren начал догонять Ферстаппена и когда он это сделал, началась красивая борьба за лидерство, которая длилась несколько кругов. Однако, на 64 круге между гонщиками произошел контакт, из-за которого Ландо Норрис выбыл из борьбы, а Ферстаппен финишировал пятым.

Такое замечательное стечение обстоятельств подарил гонщику Расселлу, который шел третьим, возможность выиграть Гран При и он ею воспользовался. Оскар Пиастри, который шел позади Джорджа, пытался догнать его и завоевать первую победу в карьере, но ему не хватило скорости.

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Таким образом зачетная десятка выглядела следующим образом: Расселл, Пиастри, Сайнс, Хэмилтон, Ферстаппен, Хюлькенберг, Перес, Магнуссен, Риккардо, Гасли. Следующий этап Формулы 1 состоится в Великобритании на культовой трассе Сильверстоун уже 7 июля в 17:00 по киевскому времени.