Формула 1: Джордж Расселл перемагає в Австрії після аварії Ферстаппена та Норріса

Спринт в Австрії виграв Ферстаппен та навіть попри те, що йому вдалось здобути перемогу над Ландо, а потім отримати поул-позицію на кваліфікації основного заїзду, перегони обіцяли продемонструвати запеклу боротьбу за лідерство.

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Так і сталось. Старт перегонів на трасі Red Bull Ring відбувся досить спокійно, за винятком невеликого зіткнення Шарля Леклера, через яке переднє антикрило на його боліді зазнало ушкоджень, тому монегаск був змушений робити піт-стоп на першому колі.

Стратеги Ferrari намагались щось вигадати, аби їх пілот заробив очки, тому провела для Леклера 4 піт-стопи під час заїзду, але цього виявилось недостатньо й лідер Ferrari фінішував лише 11.

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Водночас другий пілот Ferrari Карлос Сайнс, стартувавши з 4 позиції, зумів завоювати подіум і фінішувати третім. Проте, деякі фанати Формули 1 можуть назвати цей успіх удачею. В ході заїзду іспанець перебував за групою лідерів й вів боротьбу з Льюїсом Хемілтоном.

Водночас в фінальній частині перегонів сталося те, на що всі чекали: механіки Red Bull затримали Ферстаппена на другому піт-стопі, через що комфортна перевага Макса в 7 секунд над Ландо, перетворилась менш ніж на дві.

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Гонщик McLaren почав наздоганяти Ферстаппена й коли він це зробив, розпочалась красива боротьба за лідерство, що тривала декілька кіл. Проте, на 64 колі між гонщиками стався контакт, через який Ландо Норріс вибув з боротьби, а Ферстаппен фінішував п’ятим.

Такий чудовий збіг обставин подарував гонщику Расселлу, який йшов третім, можливість виграти Гран Прі й він нею скористався. Оскар Піастрі, який йшов позаду Джорджа, намагався наздогнати його й завоювати першу перемогу в кар’єрі, але йому забракло швидкості.

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Таким чином залікова десятка виглядала наступним чином: Расселл, Піастрі, Сайнс, Хемілтон, Ферстаппен, Хюлькенберг, Перес, Магнуссен, Ріккардо, Гаслі. Наступний етап Формули 1 відбудеться у Великій Британії на культовій трасі Сільверстоун вже 7 липня о 17:00 за київським часом.