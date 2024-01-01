Формула 1: McLaren добывает дубль во главе с Пиастри на Гран При Венгрии

Гран При Венгрии был очень удачным для команды McLaren: оба гонщика доминировали в квалификации и смогли сохранить преимущество во время заезда.

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После старта сразу возникла борьба Норриса, который стартовал первым, Пиастри и Ферстаппена. Борьбу выиграл Пиастри, который возглавил пелетон и уверенно наращивал отрыв от соперников. Однако, из-за высокой деградации резины, гонщики были вынуждены выбирать стратегию с двумя остановками в боксах.

Этот фактор едва не стал решающим в борьбе Пиастри/Норрис. Во время второго пит-стопа стратеги команды McLaren позвали первым в боксы британца, тогда как Оскар получил свежую резину через один круг после него.

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Эта ошибка стратегов позволила Ландо получить преимущество над Пиастри и выйти в лидеры с отрывом от австралийца в три секунды. Команда, понимая, что, фактически отобрала своими действиями дебютную победу у Пиастри, начала отдавать приказы Норрису пропустить Оскара.

Британец долго не хотел отдавать лидерство, поэтому в радиопереговорах команды с гонщиками можно было услышать настоящую драму. Однако, в конце концов, Норрис уступил место, что позволило Оскару выиграть Гран При.

В то же время инженеры Red Bull также выбрали неверную стратегию для Макса Ферстаппена, из-за чего он не смог претендовать на победу, а боролся за третью позицию. Однако, контакт с Хэмилтоном вызвал финиш на 5 позиции.

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Зачетная десятка пилотов выглядела следующим образом: Пиастри, Норрис, Хэмилтон, Леклер, Ферстаппен, Сайнс, Перес, Расселл, Цунода, Стролл. Следующий Гран При пройдет в Бельгии на культовой трассе Спа-Франкоршам 28 июля в 16:00 по киевскому времени.