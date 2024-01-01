Брат Михаэля Шумахера шокировал фанатов: бывший гонщик совершил камингаут

В своей заметке Шумахер написал: "Лучшее в жизни - это когда рядом с тобой есть правильный партнер, с которым ты можешь поделиться всем". Менее чем за сутки публикацию лайкнули почти полмиллиона пользователей.

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Как сообщает The Guardian, немецкая актриса и подруга Шумахера Кармен Гайсс, поддержала выбор бывшего гонщика и публично подтвердила что он гей.

"Я хочу рассказать вам о человеке, который играет особую роль в моей жизни. Я знаю и безгранично люблю его уже много лет. Сегодня он признал свою гомосексуальность. Этот шаг стал для него актом освобождения и самопринятия. Это было отважное решение, к которому он долго шел и которое сейчас принимает с гордостью и уверенностью в себе”, - написала она.

Bild сообщает, что Ральф и Этьен вместе уже более двух лет и ранее скрывали это. Стоит также отметить, что бывший пилот получил существенную поддержку в комментариях под собственным постом от друзей и фанатов. В частности, поддержал Шумахера его 22-летний сын Давид от бывшей жены - модели Кори-Каролины Бринкман.

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Интересно, что в отличие от своего брата – Михаэля Шумахера, Ральф имел более скромные достижения в Формуле 1. На его счету 6 побед в Гран При и 27 подиумов.